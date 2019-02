Detinguts quatre homes per robar en comerços del Gironès i Pla de l'Estany

Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Policia Local de Salt han detingut quatre homes per robar en diversos comerços del Pla de l'Estany i el Gironès. Els lladres entraven en els diferents establiments rebentant els vidres amb tapes d'embornals. Un cop a dins forçaven la caixa forta o la màquina registradora i s'emportaven els diners. Un dels implicats està relacionat amb disset robatoris amb força, mentre que dos d'ells en tres. A l'altre els Mossos li atribueixen dos entrades en establiments. Els fets es van produir durant cinc mesos fins que es va enxampar un dels lladres el passat 17 de febrer. Després d'haver declarat, el jutge els ha deixat en llibertat amb càrrecs.

La manera d'operar ha estat un factor decisiu perquè la policia els pogués atrapar. Els investigadors van constatar que durant els cinc mesos que van haver-hi robatoris es repetia el mateix patró. Els lladres, d'entre 18 i 23 anys i de nacionalitats colombiana, russa i espanyola, rebentaven el vidre amb tapes d'embornals del carrer i després entraven a l'establiment. L'última acció la van perpetrar el passat 17 de febrer, quan la Policia Local de Salt va rebre l'avís que havien entrat en una botiga de la població.

Un cop al lloc dels fets, els agents van veure com un home corria amb una caixa forta sota el braç. Aleshores, els policies el van interceptar i detenir, després de constatar que tenia una ordre de crida i recerca per part dels Mossos, per la seva presumpta relació en robatoris amb força.

Els primers detinguts, amb antecedents, van passar entre els dies 17 de gener i el 08 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El darrer detingut, amb diversos antecedents per patrimoni, va passar el dia 19 de febrer a disposició del jutge que també el va deixar en llibertat.