Estudiants protagonitzen un "enterrament de la llei del clima" a ritme de batucada

Un centenar d'estudiants, majoritàriament de la Universitat de Girona (UdG), s'han concentrat aquest migdia davant la seu de la Generalitat a Girona per reivindicar "l'enterrament de la llei del clima", tenint en compte que avui el Consell de Ministres ha posat sobre la taula el reglament que, segons els manifestants, arriba molt tard per posar-se en pràctica amb vista al final imminent de la legislatura actual. Els mateixos reivindiquen que es tracta d'una llei fonamental per lluitar contra el canvi climàtic que s'hauria de prioritzar. La plataforma que ho organitza, "Fridays For Future Girona", pretén convocar cada divendres una concentració davant la Generalitat amb l'objectiu d'anar sumant assistents i, en paral·lel, treballa per organitzar una vaga i una manifestació a favor del medi ambient el proper 15 de març a Girona.

Diversos mitjans de comunicació esperaven aquest migdia davant la Generalitat que comencés l'acte reivindicatiu que la plataforma a favor del clima ha organitzat i que ha reunit a un centenar d'estudiants gironins vestits de negre per tal de representar un enterrament simbòlic de la llei a favor del clima que "ha nascut morta" perquè hi ha molt poc temps de marge per tirar-la endavant, tenint present que el president del Govern espanyol ha convocat eleccions generals el proper 28 d'abril.

Tots els estudiants s'han col·locat en fila i, encapçalats per una petita batucada, han fet una marxa davant la Generalitat mostrant un taüt en clau metafòrica. Seguidament, els joves s'han assegut a les escales mostrant diversos cartells i animant a la gent que s'hi apropava al ritme de la música. Després d'un parell de parlaments, s'ha fet un minut de silenci i l'acte s'ha clos amb una última sessió de repic de tambors.