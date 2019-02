El Govern promou la inserció de persones amb discapacitat a l'empresa ordinària

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha signat un acord amb el Comitè català de representants de persones amb discapacitat (Cocarmi), al qual pertany l'associació gironina Mifas, entre d'altres, per impulsar un pla de xoc per millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat o problemes de salut mental. La Conselleria dotarà aquest pla de 14,5 milions d'euros.

El Cocarmi, que representa les més de 550.000 persones amb discapacitat de Catalunya, és una plataforma que integra deu federacions i organitzacions que representen gairebé 700 entitats d'arreu del territori que treballen per garantir els drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

El conseller Chakir el Homrani ha declarat que és conscient que «tot i els avenços que s'han fet, encara perduren limitacions en el cas de les persones amb discapacitat, especialment de participació en el mercat de treball ordinari». «Amb aquest acord amb Cocarmi i el més de mig milió de persones amb discapacitat que representa, volem donar un pas endavant en les polítiques públiques d'ocupació destinades a les persones amb discapacitat i exigim al Govern de l'Estat que adeqüi el finançament a la realitat actual», ha dit el conseller.

El pacte s'ha subscrit en ple conflicte dels centres especials de treball, que contracten ciutadans amb algun tipus de discapacitat, perquè han d'assumir la puja del salari mínim interprofessional sense cap increment, de moment, de les subvencions de l'administració per cobrir la meitat d'aquest sou (tal com estableix la llei).

En aquest sentit, el màxim responsable de Treball, Afers Socials i Famílies va explicar que l'increment del salari mínim interprofessional (SMI) hauria d'haver anat acompanyat de les mesures econòmiques adients en el cas dels centres especials de treball (CET). «Per això, exigim a l'Estat espanyol que destini en la propera Conferència Sectorial 120 milions d'euros per suportar, com a mínim, el 50% del SMI per a tots els centres especials de treball», ha dit El Homrani.



Dotació extraordinària per als centres especials de treball

El conseller ha recordat que des del Departament s'ha fet un esforç important per «entomar el repte que suposa l'augment del SMI i el finançament dels CETS i, per això, ja es va incrementar aquest mes de febrer la partida de fons propis destinada als centres especials de treball, passant de 35 a 42,5 milions d'euros, 7,5 milions més que l'any anterior».

«El dret al treball de les persones amb discapacitat ha de preocupar totes les administracions, que han de fer front a les seves responsabilitats i compromisos amb les persones amb discapacitat i les seves famílies, que són les que han d'estar al centre de la presa de decisions polítiques», ha declarat el president del Cocarmi, Antonio Guillén. I ha afegit: «amb aquest acord amb la Generalitat, fruit del diàleg social, aconseguim recuperar nivells d'inversió per afavorir la inserció laboral a l'empresa ordinària equivalents als anys previs a les retallades. I també esperem aconseguir millorar el finançament dels CETs a través de la Conferència Sectorial».