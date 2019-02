Liciten el carril bici que unirà els municipis d'Olot i Santa Pau

El carril bici entre el barri de Can Blanc i l´aparcament de Santa Margarida, ahir.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació de la redacció del projecte d'una via ciclista entre Can Blanc, a Santa Pau, i Olot. L'actuació dona continuïtat a l'obra que ja s'està executant, per millorar la seguretat entre el nucli santapauenc i l'aparcament del volcà Santa Margarida.

Les obres del carril bici que ha d'unir el barri de Can Blanc de Santa Pau amb l'aparcament del volcà Santa Margarida estan en marxa des del juliol, però la Generalitat ha iniciat els tràmits per donar continuïtat a aquesta via.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat la redacció del projecte d'un nou tram que anirà des d'Olot fins a Can Blanc. La licitació s'ha fet per un import de 40.000 euros i un termini de sis mesos.

El futur carril bici serà d'aproximadament tres quilòmetres, que es poden dividir en dos trams. El primer, d'un quilòmetre i mig, passa pel nucli urbà d'Olot, des de la cruïlla entre el vial Sant Jordi i la Carretera de Santa Pau fins a l'encreuament amb la carretera GVI- 5241. El segon és el tram interurbà, també d'un quilòmetre i mig, que unirà la mateixa carretera amb el vial que s'està executant actualment al sector de Can Blanc.

Aquestes obres, valorades en 700.000 euros, faran possible que garrotxins i visitants puguin anar a peu o en bicicleta d'Olot a Santa Pau amb totes les condicions de seguretat, tal com el territori demana des de fa anys.



Olot-Banyoles

L'objectiu final és la unió d'Olot amb Banyoles a través d'un bici carril lateral a la GI-524. Es tracta d'una ruta de gran valor paisatgístic. S'hi poden veure camps de conreu, conjunts arquitectònics medievals, grans pairalie i boscos de pins i d'alzines. El bici carril està considerat com un element de gran valor a l'hora d'atraure turisme als allotjaments i càmpings de la zona.