Llagostera debat la Reserva de la Biosfera de la costa

Les entitats promotores de la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera per part de la Unesco, com ara la Diputació de Girona, el Campus Patrimoni Natural i Cultural de la Universitat de Girona (UdG), la Fundació Mar i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, entre d'altres, han organitzat sessions participaves a diversos municipis gironins per recollir les percepcions de la població respecte al distintiu. La setmana passada es va realitzar una sessió participativa a Roses i aquest dilluns va ser el torn de Llagostera.

Els responsables de treballar per la candidatura van informar en la presentació del projecte que va tenir lloc a la Diputació de Girona la setmana passada que iniciarien un seguit de sessions obertes a la ciutadania a diversos municipis per recollir les reaccions de la població de cara a lluitar perquè la Costa Brava sigui reconeguda com a Reserva de la Biosfera de la mà de la Unesco. Aquest dilluns, la sala polivalent del centre cultural Can Roig de Llagostera va acollir una de les jornades.

El president de l'Associació Amics del Mas Roig i expert en temes mediambientals, Francesc Sureda, assegura que a l'acte hi van participar ciutadans interessats en la iniciativa, que pretén ser «una eina per protegir la Costa Brava en criteris de sostenibilitat», puntualitza. També explica que els participants es van reunir en petits grups per debatre sobre diversos àmbits, com ara l'econòmic, el social o el mediambiental, que es compararan amb les percepcions dels altres municipis. Segons el calendari previst, durant el 2019 l'objectiu és elaborar un dossier del projecte que s'entregaria aquest desembre al Programa Home i Biosfera (MAB) de la UNESCO a Madrid.