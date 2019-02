Marlaska torna a defensar la detenció d'independentistes el passat gener a Girona

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va insistir ahir en la defensa de l'operació que el passat gener va acabar amb la detenció dels alcaldes de Verges i Celrà i altres 14 activistes pels tall de les vies de l'AVE en el primer aniversari de l'1-O.

Grande-Marlaska rebutjar ahir les crítiques del PDeCAT i d'ERC pel que consideren detencions il·legals i desproporcionades del passat 16 de gener. Segons aquests grups, les detencions es van practicar per policies "encaputxats" i van provocar en algun cas ferides en col·locar les manilles.

"Els detinguts van impedir una cosa bàsica, com és el dret de les persones a moure lliurement", va dir Grande-Marlaska. El ministre va insistir que els arrestats que estaven sotmesos a una investigació judicial "supervisada en tot moment pel titular del citat jutjat número 4 de Girona i per el fiscal adscrit a aquest, als que es va anar informant de totes les actuacions, inclosa la detenció de 16 persones el dia 16 de gener de 2019".

Les armes llargues dels Mossos

Grande-Marlaska, s'ha remès aquest dijous al Govern de Mariano Rajoy per permetre l'adquisició d'armes llargues a la Generalitat de Catalunya, reiterant, davant les queixes del PP, que l'actual Executiu no ha aprovat cap contracte nou durant aquests vuit mesos. També ha defensat l'acostament de 20 presos d'ETA en aquests vuit mesos de legislatura i la "transferència pendent" de presons al País Basc.

El PP i Ciutadans han acusat Grande-Marlaska de mentir per "sucumbir" davant els independentistes i li han retret que "no faci res" contra la violència als carrers a Catalunya, així com que ni ell ni el president del Govern, Pedro Sánchez, rebutgin la possibilitat de concedir indults als líders del 'Procés' que estan sent jutjats al Tribunal Suprem.

Units Podem, però, el que ha retret és la "utilització de la Justícia", trobant a faltar "gestos de distensió" per part de l'Executiu després de la "estratègia unilateralista" de l'independentisme i l'aplicació "anticonstitucional" de l'article 155 de la Constitució.

Grande-Marlaska ha demanat que "es deixi treballar" al tribunal amb "tranquil·litat i assossec". "Ja veurem què passa amb la sentència", ha dit en relació amb les condemnes als líders del 'Procés' i la possible petició d'indults. En aquest sentit, ha defensat la presumpció d'innocència i ha qüestionat a PP i Ciutadans per dirigir-se als processats com colpistes, renunciant a utilitzar termes com "presumptament".

El diputat del PP José Alberto Martín-Toledano ha acusat Grande-Marlaska de convertir-se en un ministre "hooligan" i "estrellat" per seguir a Pedro Sánchez, un president del Govern "egòlatra i que no té principis". "Vostè ha autoritzat la compra d'armes que estaven bloquejades des 2016", ha dit en al·lusió al contracte de la Generalitat de Catalunya que es va publicar al BOE el passat 21 de gener.

Autoritzades el 2016

Grande-Marlaska ha exposat que l'actual Govern "no ha autoritzat cap adquisició d'armes a la Generalitat". Segons les dades d'Interior, la Intervenció Central d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil va informar amb data de 22 de gener que, de les armes autoritzades en 2016, la Generalitat únicament s'ha materialitzat la compra de 22 fusells calibre 5,56 per 45 mil·límetres , "i que va tenir lloc el 5 de gener de 2017". "Senyories, amb el Govern del Partit Popular", ha subratllat en diverses ocasions, incloent aquí la compra de diversa cartutxeria.

Acostament dels presos d'ETA

D'altra banda, Grande-Marlaska ha defensat la dispersió de presos -cuestionada a la Comissió d'Interior per Units Podemos-- mentre va estar en vigor l'activitat terrorista d'ETA. En aquest moment, ha dit, els criteris en què es basa la decisió d'acostar als presos de la banda són: l'existència o no de delictes de sang, la durada de la condemna, el temps extingit, la conducta penitenciària de l'intern a la presó i l'acceptació de la legalitat penitenciària.

El PP i Ciutadans han citat la cessió de la transferència de presons entre els "pagaments" pel suport a la moció de censura de Pedro Sánchez, cosa que ha negat el PNB. El ministre s'ha remès a l'acord amb el Govern basc per "complir l'Estatut de Gernika". "Són transferències pendents. La de presons està relacionada amb edificis i funcionaris, en cap cas amb política penitenciària, la competència correspon a l'Estat", ha afegit Grande-Marlaska, que ha demandat "sentit comú i més cultura democràtica".

El ministre també s'ha referit al Govern del PP per recordar els seus acostaments de presos d'ETA en comparació amb els 20 traslladats en els vuit mesos de gestió a Interior, tots ells a centres "propers al País Basc" i "sols dos" a presons basques per progressió a tercer grau, d'acord al que s'ha aprovat quan encara governava el PP.