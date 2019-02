Salut treballa en incentius per fer més «atractiu» el Pirineu per als especialistes

El Departament de Salut està treballant per poder comptar amb «un sistema amb equitat territorial» que garanteixi que l'atenció a la ciutadania es duu a terme amb un criteri basat en la màxima proximitat possible. En el marc d'una visita a l'hospital de la Cerdanya, la consellera Alba Vergés s'ha referit aquest matí a la demanda de més metges especialistes que se'ls ha fet arribar des de les direccions dels equipaments sanitaris del Pirineu i ha afirmat que la formalització d'aliances amb d'altres centres del país pot ser una bona eina per compartir i, per tant, acostar aquest tipus de professionals a la zona.

Vergés ha volgut deixar clar que el potencial en el desenvolupament de les trajectòries professionals dels metges residents no només es troba en els centres sanitaris ubicats a Barcelona i la seva àrea metropolitana, motiu pel qual els convida a apostar per fer una part de la seva formació pràctica en equipaments del Pirineu.

A més, s'ha mostrat receptiva a l'hora de «contemplar» incentius que els puguin ajudar, tant a aquests com a la resta de professionals d'aquest àmbit, a triar aquesta opció. Tot i això, no ha concretat si aquests seran de caire econòmic, com ho és el complement de ruralitat que cobren els facultatius de l'Institut Català de la Salut.

La consellera també ressalta la importància de la posada en marxa de la direcció general de Professionals de la Salut, la qual, va dir, pot servir per abordar la necessitat que hi hagi més metges especialistes a les zones de muntanya.

Vergés també ha aprofitat la seva visita a l'hospital de Puigcerdà per fer valdre la coexistència que hi ha del sistema català i el francès en aquestes instal·lacions, així com les aliances que s'han formalitzat amb d'altres centres sanitaris del país. En aquest sentit, destaca que aquesta pot ser una via per apropar especialistes a la zona.

Pel que fa al model de finançament de l'Hospital de Cerdanya, que actualment assumeixen les institucions catalanes en un 60 per cent i les franceses en el 40restant, va exposar que cal veure com aquest «s'adequa» en el temps i que és un tema que està «a l'agenda» del departament. En aquest sentit, va dir que al mes de març ocuparà la presidència del seu consell d'administració, com correspon cada dos anys, i que el més important és buscar fórmules per continuar augmentant la capacitat d'atracció d'usuaris provinents del sistema sanitari francès.

Vergés també valora positivament la prova pilot que posarà en marxa l'hospital transfronterer per aconseguir que els professionals de l'àrea d'emergències de la banda administrativa catalana i la francesa, els quals ja tenen la seva base a l'equipament cerdà, puguin atendre les necessitats d'aquest tipus que puguin sorgir en totes dues parts del territori. Sobre aquest model, que es vol estendre a la resta de l'àmbit que ocupa la serralada del Pirineu, destaca la importància de posar a les persones en el centre per, d'aquesta manera, «eliminar les fronteres».