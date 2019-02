El termòmetre s'enfila fins als 25 graus en ple febrer

Temperatures primaverals, gairebé d'estiu, aquest divendres a les comarques gironines, on els termòmetres es van disparar fins als 25 graus en diferents punts de la demarcació. De fet, es va batre el rècord de temperatura màxima assolit durant el mes de febrer a diverses estacions meteorològiques gironines, com ara Castell d'Aro (25,1 graus), Cabanes (25,7) graus), Torroella de Fluvià (24,4) o Torroella de Montgrí (24,1). La temperatura més alta de tot Catalunya es va registrar a Fogars de la Selva, on es van arribar als 25,5 graus. La previsió és que, aquest cap de setmana, les temperatures continuin pujant.

Ja fa dies que un anticicló està situat a prop de la Península Ibèrica, fet que ha propiciat unes temperatures molt més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. De fet, els termòmetres es van acostar fins als 25 graus a nombrosos punts de la demarcació, inclosa la ciutat de Girona (24,6 graus). Segons dades del meteoròleg Gerard Taulé, a l'Estartit es va arribar fins als 25 graus, una temperatura rècord des de l'any 1971, i també a la localitat de Salt.



Entre 8 i 9 graus més

També es van assolir temperatures anormalment elevades a Vilobí d'Onyar, amb 25,4 graus, i Castell d'Aro, que es va situar en 25,1 graus, Navata (24,9), Roses (24,8) i Fornells de la Selva (24,7), entre altres. Segons va informar el Meteocat, les temperatures màximes de l'Alt i el Baix Empordà van ser ahir entre 8 i 9 graus superiors a les de dijous.



Previsió pel cap de setmana

La previsió és que aquestes temperatures primaverals continuïn durant tot el cap de setmana, especialment al llarg d'avui. La previsió apunta que hi haurà un cel serè, sense pluges i amb temperatures elevades (més de vint graus) al llarg del dia; una situació molt similar a la que es podria produir diumenge.

De cares a la propera setmana, dilluns i dimarts continuarà la situació estable i els cels es mantindran amb pocs núvols.