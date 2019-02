Tres projectes de Banyoles reben el reconeixement com a Bones Pràctiques Locals

Tres projectes de l'Ajuntament de Banyoles han estat reconeguts per la seva aportació innovadora i de qualitat en el Banc de Bones Pràctiques Locals, concretament per aquells municipis que tenen més de 5.000 habitants, de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Els tres projectes que es van premiar en un acte celebrat a Barcelona el passat 14 de febrer van ser: el «Cicle de Cinema per a la inclusió social», el projecte «Inter 12/90» i el projecte «Banyoles Activa Locals», de dinamització dels locals buits de la ciutat.