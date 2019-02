Detinguts per disset robatoris amb força en comerços del Pla de l'Estany i el Gironès

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Salt, van detenir els dies 7, 16, 21 de gener i el 17 de febrer, quatre homes, d'entre 18 i 23 anys, de nacionalitat colombiana, espanyola i russa, veïns d'Olot, Banyoles i Girona, com a presumptes autors de 17 robatori amb força, dos d'ells en grau de temptativa. Un dels detinguts va participar en tots, un altre només en dos i els altres dos implicats en tres robatoris a interior d'establiment.

Durant els darrers cinc mesos es van produir set robatoris a la ciutat de Girona, un a la població de Salt i nou al Pla de l'Estany. De les indagacions es va constatar que es tractava d'un grup de lladres que utilitzaven el mateix modus operandi. Agafaven una tapa de clavegueram del carrer i la utilitzaven per trencar el vidre d'un establiment. Un cop dins, forçaven la caixa enregistradora o la caixa forta i sostreien els diners que trobaven.

Fruit de les diferents gestions realitzades pels Mossos es va arribar al convenciment que els robatoris estaven comesos per un grup organitzat de tres joves multireincidents, liderats per un ciutadà d'origen colombià. Durant la investigació, van detenir els diferents integrants del grup però faltava per localitzar el principal integrant de la banda. A quarts de quatre de la matinada del dia 17 de febrer, la Policia Local de Salt va saber que s'estava produint un robatori en una botiga del carrer Major de la mateixa població. Quan van arribar, van localitzar un individu caminant pel carrer amb una caixa forta de grans dimensions. Els agents el van interceptar i detenir, després de constatar que tenia una ordre de crida i recerca per part dels Mossos per la seva presumpta relació en robatoris amb força.

Els primers detinguts -amb antecedents- van passar entre els dies 17 de gener i el 8 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El darrer -amb antecedents per patrimoni- va passar a disposició el 19 de febrer i també va quedar en llibertat.