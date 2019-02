Estudiants de la UdG «enterren la llei del clima» a ritme de batucada

Un centenar d'estudiants, majoritàriament de la Universitat de Girona (UdG), es van concentrar ahir al migdia a ritme de batucada davant la seu de la Generalitat a Girona per reivindicar «l'enterrament de la Llei del Canvi Climàtic» de l'Estat espanyol, tenint en compte que ahir el Consell de Ministres va posar sobre la taula el seu avantprojecte que, segons els manifestants, arriba molt tard amb vista al final imminent de l'actual legislatura. La plataforma que ho organitza, Fridays For Future Girona, pretén convocar cada divendres una concentració davant la Generalitat amb l'objectiu d'anar sumant forces. Segons el recompte de participants, ahir el moviment va duplicar els assistents respecte al divendres de la setmana passada.

El focus mediàtic per cobrir les accions del moviment global en defensa del medi ambient Fridays For Future, en aquest cas afegint la paraula «Girona», va creixent. Diversos mitjans es van reunir ahir davant la seu de la Generalitat de la capital gironina a l'espera de la performance que la plataforma tenia preparada, tenint en compte que la voluntat del grup és organitzar actes cada divendres a dos quarts d'una del migdia a la mateixa ubicació. Un centenar d'estudiants vestits de negre van situar-se en renglera fins a arribar just a les portes de la institució, encapçalats per una batucada i una bicicleta elèctrica que carregava el taüt de la Llei del Canvi Climàtic que segons l'agència EFE, ahir es va aprovar el seu avantprojecte quan falten dos mesos per les eleccions estatals. L'estudiant Núria Salmerón vestida de negre va afirmar ahir que «amb aquest projecte, volem demanar que el Govern impulsi mesures més actives i contribucions més reals per afrontar el canvi climàtic». L'estudiant i membre de la plataforma Ander Congil, especifica en relació a la reivindicació que «el projecte-llei presentat és com si naixés mort, perquè s'han de fer encara tots els tràmits perquè arribi a ser reglament i no hi ha temps».



Onada de seguiment



El portaveu de la plataforma, Lucas Barrero, va explicar ahir que a Girona es va crear el primer grup Fridays For Future, però ara ja hi ha nuclis a València, Almeria, Cadis, Sevilla o Astúries. El mateix va subratllar que, en paral·lel, estan organitzant una vaga general i una manifestació pel proper 15 de març. Barrero va informar que ahir van registrar la convocatòria de vaga al Consell d'Estudiants.