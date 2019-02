El parc del Montgrí detecta rutes motoritzades a la zona de la duna continental i alerta que poden malmetre l´espai

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha detectat en els últims anys un augment de la circulació motoritzada per la zona de la duna continental i alerta que poden malmetre i erosionar l'espai. El director, Ramon Alturó, diu que es tracta de rutes que es solen fer amb motos de trial i que surten de punts com l'Escala passant pel barranc de Coma Llobera fins a aquest punt. Alturó alerta que es tracta d'una zona "molt fràgil" amb "hàbitats d'interès prioritari" i que la situació els preocupa. Per això, estudiaran si cal prendre mesures per controlar-ho com ara la instal·lació d'una càmera de fototrampeig (com les que s'utilitzen la fauna) o bé d'un comptador de visitants. Durant el 2018, els sis comptadors de visitants que hi ha al parc han registrat 370.676 usuaris. El punt amb més afluència és la zona de la Gola del Ter (al sud) amb 102.075 visitants, seguida per la de Les Planasses, amb 93.204.

El parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix ter és una gran extensió natural protegida amb múltiples itineraris naturals. El seu director, Ramon Alturó, diu que la voluntat del parc és fer compatible l'activitat turística de l'espai amb la seva protecció. Fa poc més d'un any i mig van instal·lar els primers comptadors de visitants per poder corroborar amb dades l'afluència que diferents espais naturals reben diàriament. La gran àrea que abasta, però, fa difícil tenir un control exhaustiu i garantir que les activitats que s'hi fan siguin cíviques.

Un dels punts problemàtics és la zona de la duna continental. Aquest indret, situat al massís del Montgrí, és fruit de l'acumulació de sorres durant segles i fa més de cent anys es va fixar amb vegetació per garantir la seva preservació. Alturó diu que en els darrers anys han detectat un increment del nombre de persones que accedeixen a aquesta zona amb motos i alerta del perill de malmetre aquest espai natural. Explica que saben que s'organitzen rutes amb motos de trial que surten de llocs com l'Escala, passant pel barranc de Coma Llobera fins a aquest punt.

"En aquesta duna hi ha hàbitats d'interès prioritari i, per tant, és molt important la seva conservació. Són hàbitats molt fràgils i la circulació motoritzada per sobre els destrueix", detalla Alturó. El director del parc diu que la situació els "preocupa" i que estudiaran si han de prendre mesures per controlar-ho.

"La vigilància amb els Agents Rurals, que són els que tenen competències, és complicada perquè no pots tenir-hi un agent controlant permanentment", diu. Malgrat això, apunta com a possibles actuacions la instal·lació d'un nou comptador "que doni informació de la freqüència de pas" o bé "col·locar-hi algun tipus de càmera trampa, com es fa per identificar la fauna". Precisament, fa unes setmanes els Agents Rurals alertaven de l'augment de la degradació d'espais naturals gironins com el Montgrí o les Gavarres per l'increment de l'ús de bicicletes i motos en aquestes zones.



"Són xifres superiors a les que esperàvem"



Alturó explica que les dades obtingudes amb els sis comptadors de visitants que hi ha s'hauran d'analitzar detingudament i, a partir d'ara, comparar-los amb les que vagin obtenint els propers anys per veure si les xifres s'incrementen o es mantenen. Segons els comptadors, durant tot l'any passat van passar pels diferents punts controlats 370.636 usuaris.

D'aquests, el comptador instal·lat a la Gola del Ter (sud) d'accés a la zona de platges en va comptabilitzar 102.075. El de les Planasses (a l'Escala) en va registrar 93.204 i el de les Basses del Coll, 80.566 usuaris. El segueix el del Castell del Montgrí, amb 70.416 visitants i amb el pic més alt el dia 13 d'octubre quan es va l'acció de 'Cims per la llibertat', en suport als presos independentistes. La ruta per la fortalesa va registrar entre el juny de 2017 (quan es van instal·lar els primers comptadors) fins finals del mateix any 43.784 visitants.

Finalment, el del Puig de la Reina, en va comptabilitzar 9.051 i el de la zona de la Muntanya Gran (que enllaça amb el GR92), en va registrar 15.324.

Aquest mes de gener, a més, se n'ha posat un altre a la Pletera. Aquest aparell situat en una ruta que està adaptada per anar, fins i tot, en cadira de rodes, permet diferenciar aquells que fan el camí a peu, en bici o en cavall. Durant aquests gairebé dos mesos, hi ha passat 1.901 visitants i 332 més ho han fet a cavall.

Falta un setè dispositiu, el que hi havia fins el mes de maig de l'any passat instal·lat a la Gola del Ter nord i que uns brètols van malmetre. La previsió és reposar-lo en els propers mesos. Alturó admet que les xifres són superiors a les que esperaven però insisteix que s'han d'analitzar i poder comparar amb altres anys per veure com s'han de gestionar.



Les dunes de les platges, un espai a preservar



Un altre dels punts que preocupen i que són "sensibles" són les dunes de les platges. "Nosaltres les delimitem perquè la gent no hi passi però ens interessa molt saber el número d'usuaris que hi ha per evitar, precisament, que hi hagi un impacte", insisteix. "Les dades són una eina molt important per nosaltres", afegeix.