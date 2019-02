Les altes temperatures porten els primers banyistes a les platges de la Costa Brava

Les altes temperatures que afecten la província de Girona des de divendres han provocat una imatge gairebé insòlita en un mes de febrer: els primers banyistes a les aigües de la Costa Brava.

Els més agosarats van atrevir-se a posar-se en remull i van poder gaudir de les aigües del Mediterrani en un final d'hivern, que sembla més finals de primavera o inicis d'estiu.

Tot i que l'aigua encara està freda, els banyistes es van trobar que un cop fora de l'aigua podien parar el sol i és que a primera línia de mar com, per exemple, a Platja d'Aro hi havia 21,4 graus de temperatura. A Lloret de Mar -com es pot veure a la fotografia- com va passar en altres punts de la geografia gironina, hi havia famílies que van decidir aprofitar el matí i el migdia també per parar el sol. I els més atrevits, es van posar banyadors o biquinis, per tal de rebre els primers rajos de sol intens.

Els registres màxims de temperatura van tornar a apropar-se als 25 graus. Com el divendres, quan a Fogars de la Selva es van superar, amb una màxima de 25,5. Ahir, però, la sensació de calor es va veure aturada en alguns punts de la demarcació per l'entrada de vent de l'est, que no va deixar enfilar més els termòmetres.

El punt de les comarques de Girona on es va arribar a una temperatura més alta va ser Espolla. Aquí el mercuri es va enfilar fins als 24,7 graus. Això va suposar que aquest municipi empordanès registrés la temperatura més alta d'ahir a Catalunya. A la Selva, el sol va apretar de valent i els registres van poder-se elevar també. A Anglès, per exemple, va haver-hi una màxima de 23 graus i a Girona, es van superar els 21 graus. La mínima a la ciutat va ser de -1 graus i, per tant, la diferència entre dia i matinada va ser molt destacada, de més de 22 graus de diferència.



Mínimes d'11,7 graus



S'ha de destacar que en municipis de l'Empordà va haver-hi mínimes, en canvi, molt altes que van ser-ho gràcies al vent que hi va bufar. Per exemple, a Espolla la mínima va ser de 9,7 graus i a Portbou d'11,7 graus. En aquest poble, la màxima només va arribar a 16,2 graus durant el dia.

Aquesta situació d'altes temperatures, però, a partir d'avui començarà a anar de baixa. I és que els registres es preveuen que es vagin normalitzant al llarg dels pròxims dies per l'epoca de l'any en què es trobem. Per tant, les màximes podran rondar entre els 14 i 19 graus.

Amb excepció del Pirineu, que es preveuen registres de fins a 17 graus. Ahir, en canvi, a Das es va arribar a una temperatura màxima de 20,5 graus i una mínima de -4,8 graus. Una situació que no es repetiria de cara a la pròxima setmana. A banda dels canvis de registres, el Meteocat preveu que almenys fins a finals de setmana no hi haurà pluges. Seguiran els dies estables.