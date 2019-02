Crema un cotxe aparcat a Palamós en estranyes circumstàncies

Els equips d'emergències van haver de treballar ahir al matí en un incendi de vehicle a Palamós. Aquest cotxe estava aparcat en un carrer de la vila, i el foc es va iniciar a l'interior sense que hi hagués el propietari. Per aquest motiu, aquestes estranyes circumstàncies, no descarten que pogués haver-se incendiat a causa d'un intent de robatori del vehicle, un mercedes C200. O que algú hi hagués calat foc.

El foc va ser de tipus elèctric, segons els Bombers, però va obligar a mobilitzar la Policia Local de Palamós, que va rebre l'avís a través del 112 sobre l'incendi de vehicle al carrer Santa Bàrbara, a l'altura del número 13. Ràpidament també es van mobilitzar els Bombers, que van poder apagar-lo ràpidament.

Les causes del sinistre de moment no estan clares i els Mossos d'Esquadra, que també es van desplaçar a la zona, en cas de confirmar-se un intent de robatori, investigaran el succés.