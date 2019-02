El Parc del Montgrí detecta rutes motoritzades a la zona de la duna continental

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha detectat en els últims anys un augment de la circulació motoritzada per la zona de la duna continental i alerta que poden malmetre i erosionar l'espai. El director, Ramon Alturó, diu que es tracta de rutes que es solen fer amb motos de trial i que surten de punts com l'Escala, passant pel barranc de Coma Llobera fins a aquest punt.

Alturó alerta que es tracta d'una zona «molt fràgil» amb «hàbitats d'interès prioritari» i que la situació els preocupa. Per això, estudiaran si cal prendre mesures per controlar-ho com ara la instal·lació d'una càmera de fototrampeig (com les que s'utilitzen per la fauna) o bé d'un comptador de visitants. Durant el 2018, els sis comptadors de visitants que hi ha al parc han registrat 370.676 usuaris. El punt amb més afluència és la zona de la Gola del Ter –al sud– amb 102.075 visitants, seguida per la de Les Planasses, amb 93.204.

El Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix ter és una gran extensió natural protegida amb múltiples itineraris naturals. Ramon Alturó explica que la voluntat del parc és fer compatible l'activitat turística de l'espai amb la seva protecció. Fa poc més d'un any i mig van instal·lar els primers comptadors de visitants per poder corroborar amb dades l'afluència que diferents espais naturals reben diàriament. La gran àrea que abasta, però, fa difícil tenir un control exhaustiu i garantir que les activitats que s'hi fan siguin cíviques.