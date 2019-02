Preocupació entre els pagesos gironins per la "situació crítica" dels camps de cereals per la falta de pluges

Preocupació entre els pagesos gironins per la falta de pluja que afecta especialment la recollida de cereals. El sector assegura que la situació és "crítica" perquè s'arrossega des de fa anys. Per això, adverteixen que si continua aquesta tendència hauran de pensar en fer un "canvi d'hàbits" a l'hora de plantar, i fer servir llavors de cicle més curt. El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona, Xavier Frigola, recorda que les inversions que es fan són "molt importants" i preveu "pèrdues" si no plou. "El problema és que la capa més superficial és ben seca i la naixença és escassa", assenyala. Aquesta situació és més acusada a comarques com l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Pla de l'Estany.

La sequera que afecta les comarques gironines preocupa els pagesos de la demarcació. La falta de pluges ha portat a que les llavors que s'han plantat no neixin bé, malgrat que la terra segueix sent humida en capes subterrànies. El problema és que la zona superficial ha quedat molt seca i el cereal no es desenvolupa. Des d'Unió de Pagesos (UP) alerten que no es tracta d'una situació puntual sinó que fa anys que dura.

Per això, el sindicat obre la porta a fer un "canvi d'hàbits" a l'hora de plantar. "Potser ens haurem de començar a plantejar sembrar llavors de cicle més curt que no necessitin tant temps i poder recollir abans", assenyala el coordinador d'UP a les comarques gironines, Xavier Frigola. Per zones, les més afectades són els sembrats de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Pla de l'Estany. En canvi, l'afectació de la sequera és menor a comarques com la Garrotxa i el Ripollès, on no es planta tant de cereal.

El fet que la recollida vagi tard implica que la collita no sigui com s'espera. Això significa que es pot perdre bona part de la inversió que s'ha fet, i per tant que el pagès es vegi obligat a estrènyer encara més el marge de benefici que en pugui treure.



Pagesos en "crisi permanent"

Frigola ha assenyalat que la importància d'aconseguir una "bona collita" per tal que el pagès pugui "seguir endavant". "Cal tenir en compte que les inversions que es fan són molt importants i no ens podem permetre perdre collites", assenyala. El coordinador d'UP a Girona assenyala que el col·lectiu està en "crisi permanent" ja que tenen préstecs alts que "no hi entenen de crisi". Frigola assegura que per a un pagès, una mala collita suposa un "sotrac molt important".

En aquest sentit, des del sindicat recorden que a banda de les despeses de les inversions que es fan com les llavors, la maquinària o la resta de productes, cal sumar les hores que els pagesos passen al camp. "Evidentment que l'economia domèstica se'n ressent", conclou.