El PSC es presenta a Cassà, Llagostera i Celrà, on feia temps que no tenia llista

El PSC presentarà candidatures a les eleccions municipals del 26 de maig a Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà, poblacions on feia temps que no es presentava, segons va destacar ahir el partit, que va subratllar que en els comicis locals arribarà amb les seves llistes gairebé al 91% del cens electoral de la comarca del Gironès.

Sílvia Paneque, portaveu de la federació del PSC de Girona, manifesta la seva satisfacció pel que considera «senyals de vitalitat del partit». «Estic satisfeta pel fet que puguem recuperar representació a poblacions on feia 8 anys que no teníem llista», explica Paneque, «però sobretot pel fet que els ciutadans i les ciutadanes que així ho desitgin tindran l'opció de votar l'única formació que es pot presentar com una força d'esquerres no independentista».

Per Paneque, «aquesta circumstància suposa un reforçament de la democràcia, d'una banda perquè dona resposta a votants que volen votar al PSC i, de l'altra, perquè permet trencar amb la sensació d'hegemonia de pensament que hi pot haver de vegades a algunes poblacions i que en realitat no es correspon ni amb la realitat ni amb la diversitat dels ciutadans i ciutadanes».

D'altra banda, més de cinquanta candidats de totes les comarques van participar ahir a Girona en una jornada de formació electoral en la qual es van impartir mòduls d'estratègia, comunicació i pla de campanya. La formació es va celebrar a la seu del PSC de Girona durant tot el dia.