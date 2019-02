Enganyen un home de 85 anys amb l´estafa del retrovisor i li roben 5.000 euros

Els estafadors del retrovisor han tornat a les comarques gironines. Aquest dissabte van obtenir prop de 5.000 euros d'un home d'edat avançada a qui van aturar mentre conduïa per Sant Gregori. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Gironès-Pla de l'Estany investiguen aquesta nova estafa i busquen els impostors.

Aquest tipus d'engany no és el primer cop que es dona a les comarques de Girona. Durant l'any passat hi havia hagut algun cas a Banyoles i el 2017, a Vilatenim. En el cas de l'Empordà per exemple, els Mossos van detenir a Vilatenim dos francesos per estafar 700 a una nonagenària simulant que els havia trencat l'element. Els delinqüents van obligar la dona a anar al casino i donar-los 300 euros en fitxes.

Davant d'aquest nou fet a Sant Gregori, la policia alerta de nou de l'estafa. Que en el cas de les comarques gironines estarien fent altra vegada ciutadans francesos. En el cas d'aquest dissabte es remunta al matí del dia 23. Segons va relaltar la víctima a la policia, aquesta conduïa per l'avinguda Girona de Sant Gregori quan de sobte es va trobar un altre cotxe per la via, el qual es va parar i li va dir que acabava de fregar-li el vehicle i que en conseqüència, el veí de Sant Gregori li havia trencat el seu retrovisor.

El suposat estafador conduïa un vehicle amb matrícula francesa. Posteriorment va dir-li a l'home de 85 anys que en ser de fora, valia més que li facilités les seves dades de l'assegurança i que ell amb una trucada ho solucionaria. La trucada però, com sol passar en aquests casos no la va fer a l'empresa asseguradora, sinó al seu còmplice. Aleshores li va explicar a la víctima que ja s'encarregava ell de fer tots els tràmits. El suposat estafador li va reclamar 1.500 euros.

La víctima va anar, acompanyat de l'impostor, fins a un caixer automàtic i d'allà en va treure prop d'un miler d'euros. Després, segons va relatar a la policia, ambdós van anar fins a casa de la víctima. D'aquí, finalment, l'estafador va aconseguir molts més diners, fent una suma total del botí de prop de 5.000 euros. Després el presumpte impostor, va marxar.

Un veí de la zona que va veure part de la transacció a la casa de l'home va ser qui va alertar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona, pels volts de les 12 del migdia. I és que parlant amb la víctima va veure que havia estat estafada i per una gran quantitat de diners.

Davant d'això, els Mossos d'Esquadra van recollir la denúncia de l'afectat i van escoltar la seva versió. L'home descriu a l'impostor com al conductor d'un vehicle amb plaques franceses i accent estranger -segurament francès-. Els agents per la seva banda han obert una investigació per tal d'enxampar l'estafador i el seu còmplice.



Alerta amb l'estafa

Els Mossos recorden que, en cas de trobar-se amb una situació similar, cal estar en alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. La policia, recorda que, en cas que es produeixi un accident de trànsit real, s'iniciïn els tràmits habituals per mitjà de la companyia asseguradora. Finalment destaquen que si passa cal trucar al telèfon 112 i activar la col·laboració dels Mossos.