Girona és la setena província amb més robatoris a domicilis

Els robatoris en habitatges de la província de Girona segueixen incrementant-se i durant el 2018 han fet mobilitzar la policia més de nou vegades cada dia. En total s'han registrat 3.636 robatoris amb força a domicili.

Això situa aquesta província en la setena d'Espanya pel que fa a nombre de fets delictius d'aquesta tipologia i també, en la setena, quant a increment de sostraccions en domicilis. La pujada és del 18,6% respecte als 3.066 robatoris registrats durant l'any anterior.

Si s'analitzen les províncies on hi ha hagut més fets delictius d'aquesta tipologia, es pot veure que hi ha una àrea molt ben definida: la zona mediterrània. I és que la majoria de províncies on els lladres d'habitatges han actuat estan a la costa. Només hi ha una excepció: Madrid. La resta de punts són a Catalunya, País Valencià i Andalusia.

Les zones de la costa són àrees habituals pels criminals sobretot per a delinqüents que són itinerants, ja que són espais amb molt bones infraestructures i comunicacions. Aquestes permeten, per tant, connectar la província de Girona, per exemple, amb el nord i sud d'Europa ràpidament.

I en moltes d'aquestes províncies hi ha un botí llaminer pels lladres: segones residències en grans àrees residencials que en època no vacacional estan buides i, per tant, si no hi ha massa elements de seguretat, els lladres violenten i en treuen un bon pessic.

Els Mossos d'Esquadra lluiten de valent contra aquests lladres de domicilis que durant el 2018 han perpetrat algunes onades de robatoris en punts de les comarques de Girona com ara la Selva, el Pla de l'Estany o la Garrotxa, entre altres.

Sovint són grups que venen a donar el cop i fugen ràpidament a d'altres punts a delinquir o altres països, per tal que així no se'ls pugui seguir la pista.

La Policia Nacional també compta amb un pla especial contra la delinqüència itinerant des de fa uns anys i un dels focus d'interès és la Jonquera. Aquí hi ha diverses unitats dedicades a enxampar tot tipus delinqüents d'aquests que ara cometen un cop a Girona i després en faran un altre, per exemple, a un altre país.

La lluita policial és constant però els delinqüents ho saben i se les empesquen per trobar maneres de no deixar rastre. En molts dels cops, sovint no hi ha cap mena d'empremta ni senyal dels malfactors i això dificulta la feina de la policia.

Per nombre de robatoris, les províncies amb més casos són les dues àrees més poblades d'Espanya: Barcelona i Madrid. En el cas de la província catalana s'han conegut fins a 17.822 casos de robatoris en habitatges. Mentre que a Madrid, que ocupa el segon lloc, la xifra és de 12.793. Les àrees, en canvi, on hi han hagut menys fets són Ceuta, amb 60 i Sòria, amb 86.

Llocs on pugen més els robatoris

Girona també ocupa on lloc rellevant a Espanya si s'analitza l'increment dels robatoris en habitatges. També ocupa el setè lloc i és que a les comarques gironines, els delinqüents han realitzat un 18,6% més de cops que durant l'any anterior.

El punt de l'Estat on aquest tipus de robatoris ha crescut més és Terol. Es tracta d'una província on s'han incrementat en un 59,1% ja que s'ha passat en un any de 115 a 183 fets. I en segon lloc és Burgos. En aquesta àrea hi havia hagut 457 robatoris amb força en habitatges el 2017 i el 2018 s'ha tancat amb 666, un 45,7% més de casos.

25.814 robatoris a Catalunya

Durant l'any passat es van produir fins a 25.814 robatoris en habitatges a tot Catalunya. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior de l'any 2018 mostra que és la comunitat autònoma que lidera aquest tipus de delictes de tot Espanya. I és que els cops fets pels lladres d'habitatges suposen una quarta part de tots els que han tingut lloc durant el 2018, quan a tot l'Estat la xifra assolida és de 107.012 casos. Per sota de Catalunya i a força distància hi ha la Comunitat Valenciana amb un total de 17.419 robatoris amb força a domicilis durant tot l'any passat.