A judici per apallissar un guarda de seguretat d'una discoteca d'Olot

La secció tercera de l'Audiència de Girona jutjarà la setmana que ve dos acusats d'apallissar un home a la sortida d'una discoteca de la localitat d'Olot. Els fets es remunten al 3 de març del 2012, al voltant de les quatre de la matinada, quan els dos homes es van començar a discutir amb els treballadors de la discoteca on es trobaven. Prèviament, tal com es relata als escrits de la fiscalia, ja havien estat advertits pels empleats que «no hi podien accedir» per haver tingut incidents previs.

Va ser llavors, quan «guiats per l'ànim d'atemptar contra la integritat física» de la víctima, el van començar a colpejar en diverses ocasions, propinant-li puntades de peu i cops de puny. A més, també el van colpejar amb una ampolla a l'interior del local.



Quatre dents trencades

Com a conseqüència de l'agressió a la discoteca, la víctima va patir la ruptura d'un total de quatre dents, a més de lesions consistents en contusió nasal amb traumatisme bucal, que van requerir de quatre punts, a més d'una assistència facultativa i tractament quirúrgic per a la seva curació, amb 7 dies de baixa impeditiva i 20 dies de baixa no impedititiva. Paral·lelament, durant el transcurs dels fets es van produïr danys a l'interior de l'establiment, posteriorment tassats pericialment amb una quantitat de 698 euros.

Els acusats s'asseuràn a la banqueta el pròxim 7 de març a l'Audiència Provincial de Girona, acusats d'un delicte de lesions. Un d'ells disposa d'antedents penals per un delicte de lesions comès a la mateixa localitat l'any 2011.

Ara, el ministeri fiscal els demana una pena de presó de 5 i 5 anys i mig de presó per aquests fets, així com més de 5.000 euros en concepte de responsabilitat civil. D'aquesta quantitat, la major part considera que ha d'anar destinada a la víctima (4.485 euros) per les lesions sofertes. Mentre que la resta es preveu pel representant legal de la discoteca (698 euros). La fiscalia també contempla que l'acusat pagui l'import de les pròtesis de la víctima.