Un motorista de 20 anys de Tordera mor en xocar amb un cotxe a Sant Feliu de Buixalleu

Un motorista de 20 anys va perdre la vida i el seu acompanyant va resultar ferit de gravetat ahir al matí en xocar lateralment amb un cotxe a la C-35 a Sant Feliu de Buixalleu (La Selva). Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident va passar cap a un quart d'onze del matí a l'altura del quilòmetre 66,2, on per causes que s'estan investigant es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. A causa de l'impacte va morir el conductor del vehicle de dues rodes i el passatger que viatjava amb ell va resultar ferit de gravetat. La víctima mortal és S.G.E., de 20 anys i veí de Tordera.

Segons l'SCT, es va tallar la C-35 en els dos sentits de la marxa durant tres hores i la carretera va quedar oberta a la una del migdia. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La d'ahir és la quarta víctima mortal en accidents de trànsit d'aquest 2019 a les comarques gironines. El darrer sinistre viari mortal es va produir el mes passat, el 23 de gener, i va tenir lloc a la C-65, al seu pas per Llagostera. Un home de 80 anys va perdre la vida en un xoc frontal amb un altre cotxe quan circulava per aquesta via.

Els dos altres sinistres mortals del gener van tenir lloc el mateix dia, el 19. Un va produir-se a Figueres, on una veïna de Llançà va perdre la vida en un xoc frontal entre dos vehicles a l'N-260. I l'altre va produir-se a Tossa de Mar, on un jove motorista de Malgrat de Mar va caure i va ser atropellat per una altra moto. Juntament amb la víctima d'ahir, ja són dos els motoristes que han perdut la vida aquest any a les carreteres gironines. Aquest col·lectiu continua sent un dels més vulnerables, ja que l'any passat en van morir 39 a tot Catalunya. A banda del sinistre de la Selva, una veïna de Lleida va perdre la vida en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14 a Ciutadilla (Urgell). Amb els dos morts d'ahir, ja sumen divuit les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any.