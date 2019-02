Citen a declarar dos veïns de Vilademuls pel tall de l'N-II a Medinyà el 21-D

El Jutjat d'instrucció 3 de Girona ha citat a declarar com a investigats dos veïns de Vilademuls per tallar l'N-II a Medinyà durant les mobilitzacions del 21-D, coincidint amb la celebració del consell de ministres a Barcelona. Els investiguen per un suposat delicte contra la seguretat del transit per posar en risc la circulació a la via.

Els dos investigats estaven citats a dos quarts de dues del migdia. A les portes dels Jutjats de Girona s'hi han concentrat una cinquantena de persones per donar-los suport. Els investigats han comparegut al jutjat, on només han respost a les preguntes de la seva defensa.

A la sortida, l'advocada Montserrat Vinyets ha exposat que els Mossos d'Esquadra van identificar un dels veïns, que és pagès, quan traslladava bales de palla amb un vehicle. A l'altre el van identificar a través de la matrícula d'un vehicle. "Han contestat que no havien participat en els talls", ha subratllat la defensa.

Els investiguen arran d'un atestat policial per la seva suposada participació en el tall de l'N-II a l'altura de Medinyà durant les mobilitzacions del 21-D, en protesta a la celebració del consell de ministres a Barcelona. La defensa espera que, després de les declaracions, el jutjat arxivi el cas. A més, exposa que l'atestat policial conté imprecisions com que es van abocar substàncies que posaven en risc la circulació a la carretera. "L'únic que hi havia eren palets i palla", ha dit.

Quan han sortit de declarar, la cinquantena de manifestants han rebut els investigats a crits de 'No esteu sols'. Els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona d'accés a l'edifici dels Jutjats de Girona per impedir l'accés.