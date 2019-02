Detenen una persona a Girona relacionada amb un frau milionari a la Seguretat Social

La Policia Nacional ha detingut 59 persones -una a Girona- que formaven part d'un frau a la Seguretat Social que ronda els 19 milions d'euros. L'operació, que s'ha dut a terme a 17 províncies espanyoles, s'ha saldat amb la detenció, a Madrid, del director d'un col·legi internacional que actuava com l'administrador d'un grup empresarial opac que mantenia un deute amb l'organisme públic superior als 4,2 milions d'euros.

Segons ha informat la Policia Nacional, les actuacions emmarcades en l'operació Galatea s'han fet a les províncies de Barcelona, Girona, Alacant, Almeria, Càceres, Cadis, Castelló, Osca, la Corunya, Lleó, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, València, Valladolid i Zamora.

Les investigacions van començar a principis de l'any 2018, després de rebre diverses denúncies que informaven sobre un fets il·lícits contra la Tresoreria General de la Seguretat Social. Després de l'anàlisi de la documentació, es va observar que, "amb la finalitat d'eludir el pagament de les quantitats i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la tresoreria, es van crear entramats empresarials amb empreses deutores i empreses pantalla a les quals se'ls repercutien els beneficis i el patrimoni", relaten les fonts.

Els 59 detinguts han resultat ser "principalment els administradors de les empreses, però també els seus testaferros -alguns d'ells treballadors que figuraven en connivència-, així com familiars dels primers", ha puntualitzat la Policia.

Als arrestats se'ls ha imputat delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), frustració a l'execució, frau a la Seguretat Social (frau de prestacions), falsedat documental, grup criminal, contra el dret dels treballadors i apropiació indeguda.

Un cop avançades les investigacions, es van fer informes patrimonials de les persones implicades amb la finalitat que pugui sol·licitar-se l'embargament dels béns que s'han localitzat.

Grup relacionat amb l'educació



La Policia ha explicat que a Madrid s'ha desarticulat "un grup empresarial no-transparent dedicat a l'ensenyament i a l'educació, creat amb la intenció de generar confusió entre les societats que el conformaven".

"Tres de les empreses suportaven l'alta de tots els treballadors, i generaven els deutes a la Seguretat Social en no abonar les quotes dels docents i administratius. A més, patia en els seus comptes totes les despeses de manteniment d'edificis, pagaments de proveïdors i personal", ha assegurat la Policia.

Així, triaven diferents empreses per rebre els ingressos del grup empresarial, rebuts principalment de les quotes dels alumnes d'un centre educatiu internacional situat a Madrid, el qual feia d'unió entre totes les mercantils.

El director del centre educatiu "va orquestrar presumptament el frau a la Seguretat Social en administrar totes les empreses investigades, en les quals hi havia una plantilla única i un patrimoni social confós, i existia un transvasament de treballadors", sostenen les mateixes fonts.

L'any 2017, dos de les empreses pantalla van rebre un volum de 6.478.414,3 euros que van ser desviats des de les empreses deutores, si bé el deute generat a la Seguretat Social des del 2011 per aquest grup ascendeix a 4.204.739,33 euros.

El responsable d'aquestes activitats il·lícites ja va ser investigat per uns fets semblants que van tenir lloc entre el 2009 i 2010. Aquell cop se'l va detenir per delictes contra la Seguretat Social i frustració de l'execució.

Societats interposades



En concret, es van crear "societats superposades en el temps" amb l'objectiu de succeir la deutora anterior, "continuant la mateixa activitat en el mateix local i, així, operar en el mercat amb una empresa neta de càrregues", afirma la Policia.

Els investigadors van observar que el capital social ascendia a gairebé un milió d'euros i el seu patrimoni net declarat el 2016 rondava el milió dos-cents mil euros. No obstant això, sobre el paper no tenien un patrimoni de cert valor.

Així mateix, es van acreditar indicis de descapitalització; transvasament de treballadors; unitat de direcció de les empreses; utilització de testaferros; facturació creuada; i recerca per part de socis i òrgans de gestió de falsa aparença d'independència entre empreses.

A més, "utilitzaven fraudulentament el fet de no pagar les quotes a la Seguretat Social com una eina de gestió empresarial, en reduir costos davant dels competidors, que no podien rivalitzar en el preu de la venda de pissarra i pedra ornamental en haver de suportar costos superiors", indica la Policia Nacional.