El Santuari Gaia participa en el rescat de 50 animals maltractats a Múrcia

El Santuari Gaia de Camprodon ha participat en el rescat d'una cinquantena d'animals maltractats en una finca de Múrcia. El refugi animalista del Pirineu, juntament amb l'associació Abrazo Animal i Equalia, han documentat i denunciat un cas de maltractament animal que ha acabat amb el rescat de tots els animals que hi havia a la finca al nucli de Javalí Nuevo.

«Després de les imatges que Equalia va publicar al desembre de l'any passat denunciant el greu cas de maltractament animal i el posterior rescat de set gossos, pràcticament agonitzant, per part de l'Associació Abrazo Animal i Equalia, el 22 de febrer, es va organitzar el rescat de tots els animals que es trobaven en aquesta finca», expliquen els responsables de Gaia, que detallen que «tot i ser conscients del que ens podíem trobar, la realitat va ser encara pitjor. La pudor que desprenia la finca per l'acumulació d'escombraries era aclaparadora».

Segons els responsables del santuari, els animals convivien entre escombraries i brutícia on el terreny s'havia convertit en «una amalgama d'excrements i fang barrejat amb menjar en estat de putrefacció i restes òssies d'altres animals».

Els gossos rescatats per Abraza Animal i Equalia estaven «extremament prims, infestats de paràsits, amb tumors, problemes ossis i amb clars signes de por cap a l'ésser humà».

Les disset ovelles i xais acollits per la Fundació Santuari Gaia estaven envoltades de fang, ferros i restes d'excrements i menjar en descomposició. A causa de l'amuntegament que patien i d'estar en aquest entorn, algunes d'elles han acabat amb malformacions a les extremitats, el que va implicar haver de rescatar-les en carretó per la dificultat que tenien per moure's pels seus propis mitjans.

A més, les persones responsables d'aquests animals tenien en una habitació fosca, sense cap mena de condicionament per ser habitable, a gats, conills, gallines, jerbus, tortugues, conills d'Índies i coloms, tots en pèssimes condicions. Aquests animals estan acollits per diferents protectores i associacions. La protectora Salvando Peludos ha acollit els animals exòtics i la Fundació Santuari Gaia també ha acollit als coloms i les gallines.

El rescat ha estat possible com a derivació accessòria de la recuperació i restitució de la finca al seu propietari per impagament de rendes. D'altra banda, es mantenen les denúncies realitzades als propietaris dels animals per via administrativa davant l'ajuntament de Múrcia i per via penal davant del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Múrcia, per nombrosos indicis d'infraccions greus i molt greus de protecció i defensa dels animals de companyia de la Regió de Múrcia i per delictes greus amb agreujant de morts tipificats en l'art. 337 del Codi Penal.