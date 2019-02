Controlaran les cavitats on viuen els ratpenats, una peça clau en els ecosistemes

Els ratpenats són un dels millors indicadors del que passa en el medi natural on es troben. Per això, la Generalitat vol fer-ne un seguiment a tot Catalunya i durant aquest any inspeccionarà quinze cavitats on aquests mamífers hivernen per tal d'aprofundir en el coneixement d'aquestes espècies protegides, que són una peça clau dins dels ecosistemes on habiten, ja que són bons indicadors dels canvis que es produeixen en els hàbitats i entorns que ocupen. Les cavitats es troben distribuïdes per diferents espais naturals de Catalunya, inclosos l'Alta Garrotxa i les Guilleries, i parcs naturals com el del cap de Creus o les capçaleres del Ter i el Freser.

Començant el passat mes de gener i coincidint amb la temporada d'hivernació de l'espècie, tècnics del Museu de Ciències Naturals de Granollers i Agents Rurals inspeccionaran les quinze cavitats per tal de donar resposta a la demanda de dades de la Unió Europea. Segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat, a Catalunya s'han detectat fins a 30 espècies diferents de ratpenats. Entre els principals factors que les amenacen hi ha la destrucció dels seus refugis, l'ús de pesticides i el deteriorament d'espais naturals per causa de l'acció humana. Amb el seguiment que ara s'ha posat en marxa, es preveu aportar dades tan bàsiques per a la conservació com per exemple el nombre d'exemplars que hi ha de les diferents espècies, que a hores d'ara encara és desconegut.

A Catalunya hi ha catalogades 3.541 cavitats, de les quals unes 200 tenen un interès potencial per als ratpenats. D'aquests dos centenars, n'hi ha 51 que arriben a més de 500 metres de profunditat. Poder-hi accedir és un procés complex i costós, per la qual cosa se'n mostrejaran unes quinze -entre coves, mines i avencs- per catalogar-les segons el seu interès per albergar grans colònies de ratpenats.

El mostreig implicarà inspeccionar durant l'hivern tot el recorregut practicable, per determinar la presència de poblacions hivernants, evidències de crida o proves d'ús durant els períodes d'activitat. Durant les visites hivernals que faran els tècnics, es col·locaran termòmetres autònoms en els punts de més interès que permetran conèixer com varia la temperatura de la cavitat al llarg de l'any, així com entre diferents anys, i vincular aquestes dades amb les espècies presents i la mida de les seves colònies. Així mateix, s'instal·laran detectors d'ultrasons que durant tot l'any enregistraran la sortida de rapenats un capvespre cada setmana, per tal de conèixer com va variant l'ús de la cavitat al llarg de l'any.