El Gironès llança un nou mapa turístic per conèixer la comarca

El Consell Comarcal del Gironès ha publicat una edició actualitzada del mapa turístic de la comarca. La iniciativa s'emmarca dins el pla d'accions del 2019 de l'Àrea de Turisme i respon a la voluntat de seguir millorant en la promoció i difusió turística del territori. La publicació, realitzada en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, té l'objectiu que el visitant pugui ubicar de forma ràpida i fàcil els principals atractius que pot trobar al Gironès. A més a més, el Consell ha editat per primera vegada el mapa en quatre idiomes -en català, castellà, anglès i francès-, amb la voluntat de dirigir-se tant a un públic nacional com internacional.



Aquesta nova eina de promoció, de la qual s'han imprès 10.000 unitats, té un format A3 i en una cara inclou un mapa amb els 27 municipis, les principals vies de comunicació i els diferents recursos turístics, i a l'altra cara s'exposa una breu descripció d'aquests atractius, així com un llistat amb una selecció d'agents turístics (allotjaments, empreses de turisme actiu i col·lectius gastronòmics) per complementar l'estada a la comarca.



El mapa també incorpora algunes novetats, com ara la creació una nova simbologia per indicar la ubicació dels aparcaments per autocaravanes que existeixen a la comarca, i un codi QR que dirigeix l'usuari a una plataforma on es poden veure i descarregar més de 30 rutes de senderisme del Gironès.



El nou mapa es podrà recollir a totes les oficines de turisme i punts d'informació del Gironès, així com a les fires i accions de turisme on participa l'equip de l'àrea. La cartografia també es podrà descarregar a la pàgina web: www.turismegirones.cat.