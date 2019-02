La piscina de Ripoll instal·la un sistema per prevenir ofegaments que és pioner a l'Estat

La piscina municipal de Ripoll ja té instal·lat el sistema per prevenir ofegaments des de fa dues setmanes. El sistema, pioner a l'Estat, està en fase de proves però la valoració d'aquests dies és molt positiva. Consta de vuit càmeres subaquàtiques a la piscina gran i quatre més a la petita. El sistema activa una alarma quan un usuari porta uns segons immòbil o té una trajectòria sospitosa. El socorrista rep l'alarma al rellotge intel·ligent de polsera que porta on s'indica la piscina i la zona exacte per així poder inspeccionar i valorar si cal activar el protocol de salvament. El sistema arriba després que el maig del 2017 s'ofegués una nena de 4 anys en aquestes instal·lacions. La Generalitat ajudarà a entitats i ajuntaments interessats a incorporar el sistema. Ha costat uns 70.000 euros.