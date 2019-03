El PP amaga Pablo Casado en una visita llampec a Girona

El líder del PP, Pablo Casado, va fer ahir una visita llampec a Girona per participar en un acte amb militants en un hotel en el qual no va fer atenció als mitjans ni va deixar entrar periodistes i només va permetre que es fessin fotografies. Al matí, Casado havia participat en un acte a Barcelona, on va plantejar la necessitat d'una llei perquè la llengua espanyola sigui vehicular a les escoles i l'administració pública.

Casado va aprofitar ahir una visita a Barcelona en motiu del Mobile World Congress per venir a Girona. Tot i això, ho va fer a porta tancada: es va reunir amb militants en un hotel i no va permetre l'entrada de periodistes, tot al·legant que ja havia fet declaracions als mitjans a Barcelona. Només va deixar que entressin els mitjans gràfics per prendre imatges.

Casado va participar amb Millo i la candidata del PP a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, en un acte amb 120 militants i afiliats en el qual també hi va assistir el màxim responsable del PP a Catalu­nya, Alejandro Fernández.

En una nota de premsa feta pública pel partit, en aquesta trobada a porta tancada, el president provincial, Enric Millo, va assegurar que a les comarques gironines «no és fàcil» defensar Espanya. Segons el PP, l'exdelegat del govern va dir que la província de Girona ha estat «bressol dels que s'han dedicat a treballar per trencar Espanya», com per exemple l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'actual president, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent.

Per la seva banda, Veray va lamentar en la seva intervenció que la ciutat de Girona està «desgraciadament massa tenyida de groc» i va considerar que revertir aquesta situació passa per una victòria dels populars a les eleccions generals del 28 d'abril i les municipals del 26 de maig.

El partit també va informar que la intervenció de Casado davant la militància va anar molt en la línia del que ja havia dit al matí a Barcelona. El líder popular va anunciar que incorporarà al seu programa electoral una llei de llengües perquè el castellà sigui vehicular a les escoles de tot Espanya, perquè se senyalitzi en aquesta llengua les zones urbanes i interurbanes i perquè la resta de llengües cooficials siguin «un mèrit però no un requisit excloent» en la convocatòria d'oposicions a l'administració pública.