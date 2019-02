Citen a declarar 21 persones pels fets de l'aniversari de l'1 d'octubre del 2018 a Girona

Un total de 21 persones seràn citades a declarar durant els pròxims dies investigades per delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat i ultratge a la bandera espanyola. La majoria d'elles van ser detingudes el passat 16 de gener per la Policia Nacional - com per exemple els alcaldes de Verges i Celrà-, mentre que dues han rebut la citació arran d'una investigació dels Mossos d'Esquadra.

Els fets que s'investiguen fan referència al tall del Tren d'Alta Velocitat (TAV) que va tenir lloc durant l'aniversari de l'1 d'octubre del 2018, però també per uns altres fets que van passar el mateix dia, quan es va despenjar la bandera espanyola de la seu de la Generalitat a Girona. Tal com ha explicat l'advocada dels encausats, Montserrat Vinyets, "existeixen dos atestats fets per dos cossos policials diferents". El primer va estar el·laborat pels Mossos d'Esquadra l'endemà. Al cap de pocs dies, el 4 d'octubre, es va presentar una denúncia d'Adif on s'explica que "hi ha uns trens que no han sortit i es quantifica uns danys al mobiliari en uns 2.000 euros".

"Això va ser sobresseït pel jutge de forma provisional perquè no hi havia cap autor conegut en aquell moment" ha afegit Vinyets. Paral·lelament, els Mossos van anar fent diligències ampliatòries de l'atestat, i bastants dies després el CNP va decidir iniciar-ne unes altres per investigar els fets, requerint explicacions a Adif. L'empresa va portar la mateixa denúncia i a partir d'aquí van començar unes diligències d'investigació que van acabar en les detencions del 16 de gener. "Aquestes s'emparen en un article del Codi Penal que es refereix a fets que comportin danys a les vies ferries o un greu d'any a la circulació ferroviària amb penes de presó de 1 a 5 anys, més enllà dels desordres públics als que fins ara haviem trobat" ha relatat Vinyets, "aquest tipus de delictes estàn previstos per altres fets, no per algú que s'asseu a la via en un ambient festiu, sense provocar cap dany i marxant de manera voluntària".

Per tot això, s'ha iniciat una campanya antirepressiva per donar suport als encausats que preveu mobilitzacions de suport els dies 7, 14 i 15 de març coincidint amb el calendari de citacions.

Denúncia a la CNP

Paral·lelament, els encausats han anunciat que tenen la intenció d'interposar una denúncia a la Policia Nacional per detenció il·legal i lesions. L'advocada dels investigats ha apuntat que aquesta encara no està presentada, i que s'ha d'acabar de confeccionar. "Hi ha una persona que en el moment de la detenció va ser lesionada i es troba de baixa, potser el dia 15 serà un bon dia per entrar-la" ha afegit.