La Diputació i l´Ajuntament de Banyoles invertiran 1 milió en el Museu Arqueològic

La Diputació de Girona i l'Ajuntament de Banyoles invertiran 1 milió durant els dos propers anys per completar la segona fase de reforma del Museu Arqueològic de la capital del Pla de l'Estany.

En concret, cada ens posarà 500.000 euros i els treballs se centraran a posar a punt les sales d'exposició permanent del museu. Aquesta inversió se suma a una primera d'1,3 milions que es va fer inicialment, i que ha servit per posar a punt els accessos, el vestíbul, les sales d'exposició temporals o els magatzems. El diputat de l'Àrea de Cultura, Albert Piñeira, ha destacat el potencial del Museu Arqueològic remarcant que "té una de les millors col·leccions del país de paleontologia i d'arqueologia" i ha ressaltat que el centre té com a mostra un dipòsit amb pràcticament un milió d'objectes.

Per la seva banda, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha agraït el compromís de la Diputació de Girona que, segons ha destacat, "permetrà completar la reforma del museu i acabar el que s'ha dut a terme els darrers anys per millorar l'edifici del Museu Arqueològic i convertir-lo en un equipament plenament del segle XXI".

El Museu Arqueològic compta amb una de les col·leccions de paleontologia i arqueologia més importants de Catalunya. El seu fons està integrat per més de 850.000 objectes inventariats, dels quals uns 7.000 són considerats aptes per ser exposats.

Al museu s'hi poden veure diverses exposicions permanents repartides en tres tipus diferents de sales: la sala de paleontologia, que recull la fauna arcaica de finals del terciari i d'inicis del quaternari al Pla de l'Estany; les sales de prehistòria, on s'exposen les col·leccions d'indústria i fauna de les coves del paratge del Reclau de Serinyà i les restes del poblat neolític de la Draga, i, per acabar, les sales d'història, on es poden veure materials d'època ibèrica, romana i medieval procedents del jaciment ibèric de Mas Castell, de Porqueres.