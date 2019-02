Frustrat un engany dels estafadors del retrovisor a Vilablareix

Els estafadors del retrovisor segueixen intentant enganyar a més gent de les comarques de Girona. Aquest dimecres gairebé ho van aconseguir a Vilablareix però les sospites d'última hora per part de la víctima finalment ho van frustrar. A banda, la setmana passada ho van intentar a Celrà. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació i sospiten que darrere hi ha les mateixes persones. De moment, no hi ha arrestats.

Que es tingui notícia, ho han aconseguit perpetrar el dissabte passat a Celrà, on van aconseguir més de 5.000 euros d'un home d'adat avançada. I anteriorment, en altres anys anteriors a punts de la demarcació.

En el cas de Vilablareix els fets es van produir pels volts de les dotze del migdia d'aquest dimecres i el modus operandi va ser diferent, ja que van passar de l'estafa del retrovisor a simular un sinistre viari. En aquest cas concret, dos individus van fingir un fals accident de trànsit a la carretera de Santa Coloma, al mateix poble.

En concret, segons va explicar la víctima, van simular un cop i li van dir que a causa del xoc havien patit ratllades i danys al seu vehicle. L'home, d'edat avançada, va haver de sentir els crits dels dos presumptes estafadors fins que va baixar del vehicle. Un cop a baix, un dels delinqüents li va explicar que li passava la seva assegurança per telèfon. A l'altra línia del fil, hi havia un altre home -còmplice dels estafadors- i li va comunicar que els danys eren per valor de 2.500 euros i que com que es tracta d'un xoc amb estrangers -els delinqüents serien francesos- hauria d'abonar els diners al moment.



Canvi d'última hora

La víctima es va creure inicialment els fets i se'n va anar fins a una entitat bancària per tal de donar els diners. Els dos homes el van acompanyar i es van esperar fora del banc. Finalment, però, la víctima es va desdir del tracte perquè el va vaure sospitòs. Els presumptes estafadors en adonar-se d'això i que semblava que s'havia alertat a la policia, van agafar el seu cotxe i van fugir del lloc. Els Mossos de l'ABP Gironès-Pla de l'Estany van rebre l'avís dels fets pels volts d'un quart d'una del migdia i ràpidament es van personar a lloc. Quan hi van arribar, els dos presumptes delinqüents ja no hi eren.

Es tracta de dos homes a qui la policia busca des dels últims dies, ja que sospita que són els mateixos que varen perpetrar altres fets. Se sospita que formen part d'una banda organitzada i que està formada com a mínim per tres persones. Els dos que solen ser a lloc presencialment i el còmplice. De moment la investigació està oberta i s'apunta que els delinqüents viatgen amb un vehicle amb plaques franceses i ells també serien procedents de França.

En el cas de Celrà, la setmana passada un veí de la localitat va explicar a la policia que se li van acostar dos homes amb actitud estranya i que també el volien entabanar amb un possible trencament de retrovisor, però que se'n va malfiar i ja no els va seguir amb la història i van fugir. Els Mossos recorden que, en cas de trobar-se amb una situació similar, cal estar en alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. La policia recorda que, en cas que es produeixi un accident de trànsit real, s'iniciïn els tràmits habituals. Finalment destaquen que si passa cal trucar al telèfon 112 i activar la col·laboració dels Mossos.