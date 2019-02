La Generalitat no retira l´acusació als imputats de la UdG com va prometre Torra

El president Quim Torra no ha aconseguit, tal com es va comprometre fa unes setmanes a Girona, que la Generalitat retiri l'acusació en la causa oberta contra els 12 imputats de la UdG arran de les batusses en la jornada del 16 de desembre de 2011, quan l'aleshores president Artur Mas va presidir la inauguració de curs del 20è aniversari de la Universitat de Girona, que va acabar amb una càrrega policial al claustre de la Facultat de Lletres.

En l'escrit d'acusació, la Generalitat demana penes superiors als 2 anys de presó per a 8 dels 12 encausats pels fets del 2011.

En resposta a una pregunta formulada per aquest diari, fonts de premsa de l'Oficina del President van informar ahir que «no hi ha marge per retirar les acusacions» contra els imputats de la UdG i, citant fonts de l'assessoria jurídica dels Mossos d'Esquadra, van argumentar que «la llei obliga el Departament a donar assistència legal a funcionaris agredits en acte de servei».

Segons l'Oficina del President, Torra ha estudiat la possibilitat de retirar la Generalitat de l'acusació però, com que «hi va haver mossos lesionats», això no serà possible.

Torra es va comprometre el passat diumenge 20 de gener a fer retirar l'acusació de la Generalitat contra els imputats de la UdG. Aquest compromís el va adquirir durant una visita a la Facultat de Lletres de la UdG, on va voler mostrar la seva «solidaritat» amb els estudiants tancats en aquell moment a l'edifici, en l'anomenada CaputxinadaUdG, per tal d'evitar la detenció d'una de les joves que hi havia dins.

Uns dies abans, el dimecres 16 de gener, la Policia Nacional va detenir 16 persones a les comarques gironines, entre les quals els alcaldes de Verges i Celrà, i hi havia el temor que volien detenir també una noia atrinxerada a la UdG.

Els estudiants van aprofitar l'ocasió per preguntar al president sobre la contradicció que comporta donar per una banda suport als detinguts d'aquell dimecres, mentre, per l'altra, la Generalitat demana penes que poden comportar l'ingrés a presó dels encausats del 2011.

Va ser aleshores quan el president va dir que estudiaria amb els Serveis Jurídics de la Generalitat la retirada d'una acusació que demana fins a 3 anys i 8 mesos de presó per a un dels imputats, i més de dos anys per a set d'ells. Les sentències superior als dos anys comporten l'entrada a presó.

Tan bon punt va conèixer ahir a través del Diari de Girona la decisió de la Generalitat de no retirar l'acusació, l'advocat dels imputats, Benet Salellas, va comentar que «donar assistència legal no necessàriament vol dir acusar».

D'aquesta manera, des de Madrid, on està aquests dies treballant com un dels advocats de Jordi Cuixart en el judici de l'1-O, Salellas ha qüestionat que la Generalitat estigui obligada a mantenir l'acusació contra els imputats de la UdG, ja que una cosa és assistir legalment els funcionaris de l'administració i l'altra presentar acusació.

Els pròxims mesos tindrà lloc previsiblement a Girona el judici per uns fets esdevinguts fa més de 7 anys, i que van acabar amb una càrrega dels Mossos d'Esquadra al claustre de la Facultat de Lletres que va deixar constusionats i ferits.

Salellas demana, per la seva part, un any i mig de presó i vuit d'inhabilitació per a dos agents dels Mossos d'Esquadra que considera que van cometre un delicte de lesions contra estudiants i personal de l'administració i serveis de la UdG durant els fets del 2011.