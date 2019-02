L´aeroport de Girona tindrà sis nous establiments

L'aeroport de Girona-Costa Brava comptarà amb sis nous establiments que obriran durant aquest 2019: Burger King, un restaurant La Pausa, Exploring the World, un bar Carlsberg, una cafeteria Lavazza i, en temporada alta, una botiga de Torrons Vicens. Els establiments estaran gestionats durant cinc anys per Areas, que reforça així la seva presència a l'aeroport de Girona per convertir-se en l'únic operador de restauració de l'aeròdrom gironí.

La renovació de l'oferta de restauració d'Areas inclou una varietat de conceptes com la marca de menjar ràpid Burguer King, el restaurant La Pausa, on s'oferiran tant plats de carn i peix com entrants i entrepans freds i calents, Exploring the Wold, que ofereix una gamma de cerveses, vins i tapes, un bar Carlsberg, una cafeteria Lavazza i una botiga de Torrons Vicens, l'única que hi haurà en un aeroport català.

Segons el CEO d'Areas, Oscar Vela, "aquesta renovació reforça el compromís d'Areas d'introduir conceptes de qualitat a l'oferir als viatgers una experiència única a tots els aeroports on estem presents". "Això ha permès al grup reforçar la seva posició de lideratge i consolidar les seves posicions a l'aeroport de Girona-Costa Brava", ha afegit. Areas està present a l'aeroport gironí des de 2002.