El rap de la dificultat de migrar

Una cançó de rap composada i enregistrada per vuit joves usuaris dels programes de Càritas Diocesana de Girona ha rebut una menció especial del Concurs Hip-Hop per la Pau, organitzat per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) de la Generalitat.

El tema, titulat Reflexos i que també compta amb un vídeo, expressa les dificultats que suposa emigrar sense referents i integrar-se a la societat d'acollida. Els premis s'han entregat aquest dijous a la Biblioteca de l'ICIP a Barcelona i el jurat ha destacat la «diversitat lingüística i l'esforç per rapejar en llengua no materna».

Els nois formen part del projecte Formació en Alternança, de Càritas Diocesana, per a joves tutelats i extutelats de l'administració, que es troben en situació de vulnerabilitat.



Inserció social i laboral

La majoria d'aquests joves ha viscut processos migratoris sense suport ni referents familiars, i no disposa de recursos suficients per aconseguir una inserció social i laboral plena. Des de Càritas Diocesana de Girona, se'ls ofereix formació en competències bàsiques i formació tècnica i professional.

El projecte es complementa amb una beca formativa perquè puguin cobrir les necessitats bàsiques i, alhora, se'ls motiva perquè assisteixin a formació externa, aprenguin la llengua d'acollida i puguin obtenir un títol reconegut.

Reflexos és el títol de la cançó de rap que els joves han escrit i gravat amb el suport dels tècnics del projecte. L'enregistrament es va fer als equipaments municipals dels estudis de La Marfà, a Girona.