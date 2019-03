Els desnonaments creixen a Girona: 2.120 el darrer any

Els desnonaments a les comarques gironines han augmentat un 3,8% durant el 2018 respecte l'any anterior. S'han executat 2.120 casos al llarg de tot l'any, que representa uns sis desnonaments al dia. Gairebé sis de cada deu eren per impagaments del lloguer, mentre que un 36% eren famílies que no podien pagar les seves hipoteques. Els desnonaments per impagament del lloguer han augmentat un 5,5% durant el 2018, arribant als 1.225. Per la seva banda, els desnonaments hipotecaris han seguit disminuint i l'any passat se'n van executar 764, un 7,1% menys. Pel que fa a les clàusules sòl, aquest any s'han registrat 2.256 casos de reclamació i se n'han resolt 2.024. Tot i així, en queden 1.206 pendents.

Els desnonaments a les comarques gironines han tornat a augmentar aquest 2018. S'han executat 2.120 casos, segons detalla el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en les dades que presenta periòdicament sobre els efectes de la crisi econòmica als jutjats. Es tracta d'un 3,8% més de casos respecte el 2017 i comporta que durant el 2018 es van executar pràcticament sis desnonaments al dia a la demarcació gironina.

Una de les causes d'aquest augment de casos és el nombre de famílies que han perdut la casa per no poder pagar el lloguer. Durant el 2018 1.225 famílies s'han trobat en aquesta situació, fet que representa un 5,5% més que el 2017. Des del 2016 els desnonaments de famílies de lloguer han anat augmentant, passant dels 985 casos el 2015 als 1.225 el 2018.

Per contra, el nombre de desnonaments hipotecaris segueix caient a la demarcació. Al llarg del 2018 se n'han registrat 764, fet que suposa un 7,1% menys dels que hi va haver l'any anterior. A diferència dels casos de lloguer, el nombre de desnonaments per impagament de l'hipoteca va arribar al seu pic el 2015 amb 895 desnonaments i des d'aquell any han començat a disminuir. Per altra banda, les dades del CGPJ també registren que es van executar 181 desnonaments per altres motius.



Un 15% dels desnonaments de tot Catalunya

A nivell de Catalunya s'han executat 13.941 desnonaments. Això significa que les comarques gironines han suposat el 15,21% de totes les famílies que han perdut la seva llar a tot Catalunya. De fet, és el segon territori amb més casos de desnonaments de tot Catalunya, després de Barcelona (9.131). Els segueixen la demarcació de Tarragona (1.822) i Lleida (868).



Els jutjats segueixen saturats per les clàusules sòl

Els jutjats gironins han resolt 2.024 reclamacions pel retorn de les clàusules sòl. De tota manera, durant el 2018 se n'han ingressat 2.156 més. Això implica que els jutjats segueixen sense poder absorbir tot el volum de demandes que presenten els propietaris contra els bancs pel retorn d'aquestes clàusules incloses en les seves hipoteques. Segons indica el CGPJ encara hi ha 1.206 reclamacions pendents de resolució.



Un 40% més de concursos de creditors

La situació en els jutjats mercantils tampoc millora, ja que els concursos de creditors han augmentat un 40% el 2018 a la demarcació de Girona. Fins a 112 empreses i particulars han recorregut als jutjats per la seva situació econòmica, mentre que l'any anterior ho van fer només 80.

El que sí que han baixat són les demandes per acomiadaments de treballadors. En concret, durant l'any passat se'n van registrar 1.201, un 10% menys que el 2017 (1.335 demandes).