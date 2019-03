El campionat RoboCAT duplica el nombre de participants respecte l´edició anterior

El campionat de robòtica RoboCAT ha tancat les inscripcions d'aquest 2019 amb un total de 92 inscrits, el doble dels que hi havia l'any passat (46). A més, un dels organitzadors de la competició, Guillem Martínez, ha detallat que 41 de les formacions són de les comarques gironines i 51 són de la demarcació de Barcelona. Aquest any els taulells per on hauran de circular els robots estan inspirats en la revolta de les remences, un moment clau de la història catalana en què "la pagesia es va plantar davant l'aristocràcia catalana pels mals usos dels drets feudals". Segons Martínez, la competició és una bona oportunitat per "compaginar els coneixements de robòtica amb un moment històric del país".