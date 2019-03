Comença el desmantellament de la línia de 220kV paral·lela a la MAT entre Vic i Bescanó

Folgueroles, Osona, ha acollit aquest matí l'acte institucional del desmantellament de la línia de 220 kilovolts (kV) paral·lela a l'eix Vic-Bescanó-Santa Llogaia de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de 400 kV. Concretament, el tram que avui s'ha començat a desmuntar inclou 100 torres en un recorregut total de 38 quilòmetres entre Vic i Bescanó. La companyia Red Eléctrica informa que la durada dels treballs serà d'uns 6 mesos, ja que cada torre s'ha de desmuntar de forma manual i amb molta cura per temes de seguretat. L'acte ha acollit la presència de diverses autoritats, com ara la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón; el director general d'Energia de la Generalitat, Pere Palacín; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, els alcaldes de Vic, Bescanó i Folgueroles, i membres de Red Eléctrica. El batlle de Folgueroles, Carles Baronet, s'ha mostrat molt satisfet dels treballs que fa temps que els veïns reivindiquen per reduir l'impacte paisatgístic del territori.

El tram que s'ha començat a desfer inclou diversos municipis de la província de Barcelona, com ara Vic, Folgueroles, Sant Sadurní d'Osomort i Vilanova de Sau, i de la demarcació de Girona, com ara Sant Hilari Sacalm, Osor, Santa Coloma de Farners, Brunyola, Anglès i Bescanó.

Red Eléctrica apunta que l'execució d'aquests treballs ha estat possible gràcies a la culminació de l'eix de 400 kV amb la posada en servei, a principis d'any, de la subestació de la Farga, situada a Medinyà (Sant Julià de Ramis), amb l'objectiu de millorar la seguretat i qualitat de subministrament elèctric de tota l'àrea del nord de les comarques de Girona i la zona de la Costa Brava, a banda de facilitar la connexió internacional amb França. Per tant, amb l'inici de l'activitat de la Farga, tota la línia d'alta tensió es pot donar per instaurada. Fonts de la companyia elèctrica puntualitzen que concretament la línia de la MAT del tram Vic-Bescanó va començar a funcionar el 2015, de manera que l'objectiu actual és retirar totes les torres paral·leles a aquesta línia de més potència.

Red Eléctrica explica que sobre el terreny estaven instal·lades tres tipologies de línies elèctriques: una línia de 220 kV de Vic a Bescanó, que és la que avui s'ha començat a desmantellar; una línia també de 220 kV de Bescanó a Santa Llogaia; una línia de 110 kV que passa per Sant Hilari; i un traçat de 132 kV de la Farga a Santa Llogaia. En començar a instaurar la MAT, es va optar per compactar aquests diferents subministraments amb la nova línia d'alta tensió, de manera que les antigues línies paral·leles van quedar en desús. En aquest sentit, l'objectiu és retirar totes les torres que no són necessàries i que agreugen l'impacte paisatgístic dels territoris.

Red Eléctrica afirma que aquest repte és complex i de llarga durada, de manera que els treballs s'aniran fent de forma progressiva. La companyia ressalta que quan finalitzi el projecte de desmantellament, la construcció de la MAT no haurà suposat incrementar el nombre de suports, ja que la retirada dels antics coincideix amb el nombre de nous suports construïts.