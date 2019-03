Detenen a Breda un dels suposats estafadors del retrovisor

La policia ha detingut a Breda un dels suposats estafadors del retrovisor.

La Guàrdia Municipal i els Mossos de Trànsit el van enxampar ahir «in fraganti» quan volia enganyar un veí del poble i aconseguir-ne 2.000 euros.

Els investigadors estan indagant si l'home arrestat com a presumpte autor d'una temptativa d'estafa, està relacionat amb els fets d'aquests últims dies a la demarcació de Girona.

Que es conegui, els estafadors han aconseguit prosperar una vegada a Sant Gregori. A Vilablareix, el dimecres van estar a punt d'aconseguir-ho i també s'han donat temptatives a Celrà i ara a Breda.

Els fets de Breda van produir-se aquest dijous al migdia, un home d'edat avançada va ser increpat per un conductor quan volia entrar el seu vehicle al garatge de casa seva, al nucli urbà de la població.

Segons un testimoni, aquest li va començar a dir que havia xocat amb ell estona abans i com a resultat li havia ratllat i trencat el retrovisor. I ràpidament va intentar gestionar-li l'asseguranç per via telèfon -com es fa pel modus operandi d'aquests estafadors- per tal que li donés 2.000 euros.

L'home d'edat avançada però no es creia els fets i li deia que no li havia fet res. Tot això va succeir al carrer de Sant Sebastià, amb cantonada amb l'avinguda de Catalunya.

El vehicle del presumpte delinqüent encara es troba aparcat al lloc on es va produir la detenció de l'ocupant.

El presumpte estafador, de forma educada, li va explicar que era advocat i que ell no s'ho inventava.

Mentre succeïa tot això, un veí del poble va sospitar que alguna cosa estranya succeïa i ràpidament, va alertar a la Guàrdia Municipal de Breda, ja que coneix aquest tipus d'estafa.

En un monet, s'hi van personar els policies i en poca estona els Mossos d'Esquadra, amb la Unitat d'Atestats de l'Àrea Regional de Trànsit (ART). Ja que l'avís també era que hi havia hagut també un possible accident de trànsit i posterior estafa.

La policia va demanar la documentació del vehicle, amb plaques franceses que conduïa el presumpte estafador i va acabar arrestat per una presumpta temptativa d'estafa, ja que se'l va enxampar in fraganti.

En aquests moments, els Mossos d'Esquadra estan investigant si hi ha lligams amb la resta de fets coneguts aquests últims dies.

Del que se sap dels estafadors és que són un grup criminal, format per ciutadans francesos que es dedica a simular un accident de trànsit o trencament del retrovisor. Per simular danys, fan veure que hi ha un xoc per fregament entre vehicles amb danys. I per això, pinten una ratllada per exemple a la zona afectada. En el cas de Breda, així va ser.

Són vehicles estrangers i proposen a la víctima que pagui uns diners, en aquest cas uns 2.000 euros.