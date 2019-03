El jutjat arxiva el cas pel tall de l'N-II a Medinyà durant les mobilitzacions del 21-D

El Jutjat d'instrucció 3 de Girona ha arxivat la investigació pel tall de l'N-II a Medinyà durant les mobilitzacions del 21 de desembre passat, coincidint amb la celebració d'un consell de ministres a Barcelona. Dimarts, dos veïns de Vilademuls van declarar com a investigats per un suposat delicte per posar en risc la circulació a la via. Ara, el jutjat ha resolt que "no ha quedat mínimament acreditat" que la concentració suposés un "risc greu" per al trànsit. El jutjat argumenta que els Mossos d'Esquadra van denunciar un dels investigats perquè era el propietari d'un camió que hi havia a la zona, sense provar que era el conductor, i a l'altre per portar bales de palla "similars" a les que es van col·locar a la carretera. "Aquest fet és irrellevant perquè, per la seva professió, podien estar destinades a treballs al camp", indica la interlocutòria.