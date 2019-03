Un mes de febrer amb valors excepcionalment alts a causa d'un anticicló

La situació anticiclònica que afecta les comarques gironines des de fa més de tres setmanes ha provocat, en general, absència de núvols, vent fluix i una temperatura diürna alta per l'època, amb algunes jornades de suavitat tèrmica molt inusual a l'hivern. Després dels primers rècords de temperatura màxima de febrer, que es van produir el divendres 22, especialment a l'Empordà, l'ambient més càlid s'ha registrat entre el dimarts 26 i el dijous 28 de febrer tal com recullen les observacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A Girona el 27 de febrer es va arribar als 25,7ºC i a Salt es va arribar als 25,5ºC.

Així doncs, es deixa enrere un mes de febrer qualificat termomètricament de càlid o molt càlid al Pirineu, Prepirineu i prelitoral. La presència de les altes pressions i una dorsal en altura van provocar una situació de bloqueig que va impedir la irrupció de les masses d'aire fred procedents d'altes latituds. A més la persistència de la configuració va provocar subsidència que va provocar un augment de la temperatura a l'últim terç del mes.



Anomalies de més de 4ºC

D'altra banda, la distribució de les anomalies de temperatura s'ha d'acabar d'explicar a partir les inversions tèrmiques que es van produir, fins i tot, a punts propers del litoral. En el cas de la província de Girona, aquestes van ser d'allò més significatives a la comarca de la Cerdanya, on es van registrar anomalies de fins a quatre graus superiors a la mitjana. Malniu (+4,1ºC) o la Tosa d'Alp (+3,3ºC) en són alguns exemples.

Pluviomètricament, el mes de febrer ha estat d'allò més sec, ja que el bloqueig anticiclònic va provocar una inhibició total de les pertorbacions d'origen atlàntic, les quals circulaven a latituds més elevades. En el cas de les comarques gironines no es va superar en cap zona els 20 litres per metre quadrat, pel que fa a la precipitació acumulada. Cal recordar que - en termes generals i en l'àmbit de tot Catalunya - el mes de febrer es climàticament el segon més sec de l'any, només després del juliol, com a conseqüència de l'anticicló fred que el domina climàticament aquest mes.

Finalment, es valors d'irradiació solar global també van estar molt significativament per sobre dels normals, amb una anomalia que va rondar entre un 20 i un 30% en el cas de la demarcació de Girona. Una situació encara més accentuada en altres punts catalans, com per exemple a l'observatori Fabra, on el mes de febrer ha estat el febrer amb més hores de sol de tota la sèrie (des de 1968) amb 249,2 hores. L'anterior rècord era de 232,3 hores el 2012.



Es manté el bon temps

Si el febrer ha acabat amb valors elevats, el març li ha seguit completament el relleu. Les màximes de les comarques gironines s'han enfilat avui per sobre dels 20 graus en algunes localitats com Cabanes (20,6ºC), seguida de Darnius (19,9ºC), La Bisbal de l'Empordà (19,5ºC) o Girona (18,9ºC). També s'espera un temps estable aquest cap de setmana, amb una temperatura mínima lleugerament més alta i una màxima que experimentarà un ascens moderat. El cel estarà serè o poc ennuvolat, amb el pas de núvols alts i mitjans i no s'esperen precipitacions en cap punt. Pel que fa al vent, aquest serà fluix i de direcció variable de matinada, amb predomini de terral al litoral.