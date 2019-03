Un pas (minúscul) cap al futur baixador del TAV a l'aeroport

Adif i Aena oficiaran avui un petit pas, molt minúscul encara, cap a la materialització del baixador del TAV a l'aeroport, àmpliament reivindicat tant per bona part del món empresarial gironí com per la Generalitat. Està previst que avui signin un protocol de col·laboració que els permetrà legalment iniciar els estudis de viabilitat i impacte ambiental. Segons ha pogut saber Diari de Girona, aquest protocol se signarà i s'anunciarà aprofitant la visita del ministre de Foment, José Luis Ábalos, aquesta tarda a l'aeroport del Prat per tal d'oficialitzar-ne el canvi de nom.

D'aquesta manera, es farà un pas encara petit però necessari perquè en el futur es puguin començar a posar les bases per al futur baixador del TAV a l'aeroport de Girona. La signatura del protocol és necessària perquè més endavant, quan hi hagi disponibilitat pressupostària, es puguin dur a terme els estudis de viabilitat i d'impacte ambiental necessaris per valorar l'arribada de l'alta velocitat a l'aeròdrom gironí.

El baixador del TAV, previst a uns 500 metres de la terminal, es considera una peça clau perquè l'aeroport de Girona es pugui convertir en una «quarta pista» del Prat, i ha estat molt reivindicat des de la Generalitat i des de sectors empresarials de la demarcació. Recentment, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va considerar que la futura estació seria una peça clau en el futur servei de «rodalies transfrontereres» que la Generalitat vol impulsar. De fet, segons els càlculs del Govern català, la nova estació, que hauria de connectar amb alta velocitat Barcelona i Girona, podria atraure un milió de viatgers anuals.

De moment, però, el nou baixador no té data de construcció. Tant l'actual govern del PSOE com l'anterior del PP el veuen amb bons ulls, però a hores d'ara encara no hi ha ni projecte, ni pressupost ni terminis. La signatura del protocol d'avui servirà per començar a aplanar el camí, tot i que aquest encara serà molt llarg.