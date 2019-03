La Run4Cancer recapta 32.000 euros per a l´Oncolliga

La cinquena edició de les curses Run4Cancer, celebrada el 10 de febrer, ha recaptat 32.000 euros per als programes de l'entitat per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. En total, 4.228 persones van participar en l'esdeveniment esportiu i se celebra simultàniament en vuit poblacions gironines. La cursa amb més afluència de participants va ser, un any més, la d'Olot-Garrotxa, amb 1.200 inscrits, seguida de Figueres-Alt Empordà (684); Palafrugell-Baix Empordà (593), Riudellots de la Selva-Selva Interior (447), Salt-Gironès (430), Porqueres-Pla de l'Estany (385), Tossa de Mar Salt-Selva Marítima (347) i Planoles-Ripollès (142).

El Run4Cancer, que va néixer l'any 2015, té una finalitat totalment solidària, ja que els diners recaptats es destinen a finançar els serveis que l'Oncolliga ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, com ara atenció psicològica, drenatge limfàtic, fisioteràpia a domicili, grups de gimnàstica i marxa nòrdica per a afectades de càncer de mama, banc de perruques i estètica oncològica integral. L'entitat disposa també de dues llars-residència a Girona, per a estades de malalts i familiars, i de material tècnic i ortopèdic... Tot aquest material s'ofereix en préstec de manera temporal, en funció de les necessitats de cada malalt.

Pel que fa al balanç econòmic, amb el conjunt d'inscripcions a les vuit curses es van recollir 40.528,73 euros, als quals cal sumar-hi 4.250 euros en concepte de donatius d'empreses patrocinadores: Gran Jonquera, Armacell, Seat Proauto, Autocars Solà, Rotary Club Garrotxa, CBG i Dipsalut. En total, 44.778,73 euros recollits que, un cop descomptades les despeses d'organització, deixen uns beneficis de 32.086,55 euros per a l'entitat.