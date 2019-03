Els Mossos detenen una nova persona d'un grup de traficants de drogues

Els Mossos d'Esquadra han informat de la detenció d'una nova persona vinculada a l'organització criminal dedicada al tràfic de drogues desarticulada aquesta setmana a les comarques gironines. En total han detingut 15 homes de nacionalitat marroquina i d'edats compreses entre els 24 i els 42 anys. A tots ells se'ls considera autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.



La investigació va començar a finals del 2017, quan els mossos van saber que el líder de la xarxa s'havia establert a Banyoles, des d'on controlava diferents punts de distribució de substàncies estupefaents de la demarcació de Girona. Concretament, l'organització operava des de diferents immobles de Banyoles, Cornellà de Terri, Girona i Roses que es feien servir com a habitatges i com a punts de venda o llocs d'emmagatzematge de les drogues.





El grup tenia una. En el nivell superior hi havia el líder, que estava recolzat per tres homes de la seva confiança, dos germans seus i un nebot.Just per sota d'aquests operaven tres lloctinents, que eren els encarregats de contactar amb els proveïdors de les substàncies estupefaents, i de proveir de droga els diferents punts de venda, així com de recollir els diners obtinguts de les vendes.Finalment, al graó més baix de l'estructura, els agents van identificar quatre homes més que gestionaven directament punts de venda del grup.Gràcies a les indagacions policials, els mossos van determinar que l'activitat delictiva de l'organització se centrava a Banyoles, ondirectament als consumidors., des d'altres punts de les rodalies de Banyoles o poblacions properes.L'organització disposava de diferents proveïdors, dos dels quals van ser identificats pels Mossos: un home de nacionalitat espanyola i veí de Cornellà de Terri, i un altre de nacionalitat romanesa i veí de Fontcoberta.Els investigadors van comprovar que.Davant d'aquests fets el 20 de febrer es va establir un operatiu que va permetre detenir 14 persones de l'organització i escorcollar els seus immobles.Ara, el cos policial ha donat a conèixer la quantitat total de drogues i efectes requisats. En total hi van intervenir 16 kg de marihuana preparada pel consum, uns 150 grams de cocaïna i uns 160 grams d'haixix. A més, van comissar 80.000 euros en efectiu, tres armes curtes; una real i dues d'aire comprimit, i tres vehicles.L'acció policial també va permetre desmantellar les dues plantacions de marihuana la de Cornellà de Terri i la de Vilamarí a les quals es van localitzar uns 910 esqueixos, així com abundant material per a la seva producció, envasament i distribució.Tots els arrestats van passar a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona el 22 de febrer, i el jutge va decretar presó provisional per a quatre d'ells i llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars per a la resta.Aquesta setmana els Mossos han detingut una persona més per la seva implicació en l'entramat criminal. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.