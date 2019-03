Jordi Xuclà perd les primàries del PDeCAT a la Garrotxa

Jordi Xuclà no repetirà com a diputat el proper 28 d'abril si el PDeCAT manté el resultat de les primàries que ha fet a la Garrotxa. Xuclà ha perdut en una votació molt ajustada contra David Coromina que serà qui ocuparà el lloc que fins ara tenia Xuclà a les llistes.

Coromina es va imposar al treure quinze vots a l'assemblea del partit que es va fer aquest divendres, un més que l'encara diputat. Això fa que Xuclà quedi relegat a posicions baixes de la llista per Girona, ja que per sobre hi haurà, almenys, els set guanyadors de cada comarca. Xuclà, però, ha fet constar una queixa ja que un dels votants de l'assemblea no estava al corrent de pagament de la quota. El diputat, a més, assegura que el PDeCAT és qui ha de decidir la confecció de la llista.

En aquest sentit, fonts de la direcció del partit consultades per l'ACN asseguren que David Coromina serà qui ocupi una posició més alta, juntament amb la resta de guanyadors de les altres comarques. Això, a la pràctica, relega Xuclà almenys a la vuitena posició o fins i tot més avall, si s'acaben incorporant candidats proposats per la Crida o Junts per Catalunya. A les anteriors eleccions al Congrés, el PDeCAT va treure dos diputats a la demarcació de Girona, el mateix Xuclà i Sergi Miquel. De fet, el millor resultat de la formació es va produir el 2011 on en va arribar a treure tres. Tot plegat fa que l'elecció de Xuclà es faci molt improbable si no hi ha un canvi de criteri de la direcció del partit.

Jordi Xuclà va entrar com a senador el 2000, lloc que va ocupar quatre anys fins que el 2004 va passar a ser diputat al Congrés per Convergència i Unió, càrrec que ha mantingut en totes les eleccions posteriors fins a l'actual.