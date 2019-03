El nou baixador del TAV costarà almenys 360 milions

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va presidir ahir la signatura del protocol de col·laboració entre Adif i Aena per a la construcció d'una estació d'alta velocitat a les proximitats de l'aeroport de Girona-Costa Brava i que servirà per connectar-lo amb el de Barcelona. Ho va fer acompanyat pel president d'Aena, Maurici Lucena, i la presidenta d'Adif, Isabel Pardo, després de l'acte de presentació de la nova denominació per a l'aeroport de Barcelona, que des d'ahir mateix es va passar a dir aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

En declaracions als mitjans després de la signatura, Pardo va explicar que aquest protocol ha buscat les sinergies entre Adif i Aena per ampliar l'aeroport de Girona i millorar la seva mobilitat i connexió aprofitant la línia d'AVE de Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.

Pardo va indicar que el protocol fixa que la part ferroviària l'executarà Adif en coordinació amb les necessitats d'Aena, que és sobre qui recau el finançament del projecte. Els càlculs preveuen que siguin necessaris, almenys, 360 milions d'euros. Pardo va subratllar que l'objectiu a llarg termini per part d'Aena és el de la consecució que la següent pista de l'aeroport de Barcelona sigui la de Girona, fet que, segons va indicar, «oxigenarà» la infraestructura a llarg termini. «El sistema aeroportuari català quedarà d'aquesta manera garantit en la seva capacitat necessària per a les pròximes dècades», va concloure Lucena.



Més capacitat al Prat

Per la seva banda, Ábalos va assenyalar que aquesta nova estació permetrà respondre a l'augment de capacitat del Prat i connectar Girona i Barcelona, segons va explicar durant l'acte previ a la signatura que va servir per formalitzar el canvi de nom de l'aeroport de Barcelona.

La connexió entre els dos aeroports amb alta velocitat és l'«alternativa» que permetrà absorbir el trànsit aeri creixent de Barcelona, que, només el 2018 va superar els 50 milions de passatgers, va assegurar el ministre de Foment.

