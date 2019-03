Un nou estudi afirma que el ´negre de Banyoles´ no era de Botswana sinó de Sud-àfrica

L'escriptor holandès Frank Westerman assegura que el boiximà dissecat conegut com el 'negre de Banyoles' no era de la zona del Kalahari de Botswana com es creia fins ara, sinó que hauria viscut a Sud-àfrica. Segons explica el diari La Vanguardia, Westerman té proves que els germans Jules i Edouard Verreaux – que van desenterrar i posteriorment dissecar el cadàver – mai es van moure més enllà de 100 quilòmetres de Ciutat del Cap, o el que és el mateix, uns 1.000 quilòmetres més al sud de la frontera amb Botswana. Això obre la porta a Sud-àfrica a reclamar la repatriació del cadàver que durant anys es va exhibir al Museu Darder de Banyoles i que el govern espanyol va retornar a Botswana l'any 2000.