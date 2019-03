Últim dia perquè els veïns de Riudaura decideixin sobre el Centre Cívic

Aquest diumenge és l'últim dia habilitat perquè els veïns de Riudaura decideixin què volen fer amb el Centre Cívic del poble. L'equipament es va projectar fa 20 anys per l'estudi RCR Arquitectes i va tenir un cost de 600.000 euros. Malgrat el cost i que l'edifici està construït, mai ha entrat en funcionament, per això, l'equip de govern actual ha decidit presentar un nou projecte per saber si els veïns volen tirar-lo endavant i donar sortida a l'equipament.

La consulta no és vinculant, ja que haurà de ser el proper alcalde i el seu equip qui gestionin el resultat. "Nosaltres no repetim, i no volíem hipotecar el nou govern", assenyala l'encara batlle, David Jané. De moment, ha votat prop del 30% del cens, la majoria telemàticament. Els resultats es faran saber aquest dilluns al matí.