Una falla del rei Felip VI acaba entre flames al carnaval de Ribes de Freser

Ribes de Freser ha donat per acabat el carnaval aquest diumenge a la tarda amb la crema del rei carnestoltes, l'encarregat de presidir la festa de la disbauxa a la població. Enguany, el rei ha estat un ninot que imitava el monarca espanyol, Felip VI. Vestit com si es tractés d'un jutge, la falla del rei sostenia una balança.

En un cantó, un manyoc de llaços grocs, com a símbol dels presos independentistes, mentre que a l'altre costat de la balança, la de més pes, hi havia els seus genitals. Al so dels tambors i amb els diables acompanyant el ritual, la imatge del monarca ha acabat convertint-se en cendres.

El colofó de la festa: la crema de la imatge del rei Felip VI. Ribes de Freser ha acomiadat d'aquesta manera la festa de la disbauxa per excel·lència a la població i ha donat pas a l'arribada de la Vella Quaresma. Previ a la crema, hi ha hagut el judici al monarca a qui s'ha trobat culpable.

Com si fos una falla valenciana, el rei, d'uns dos metres d'alçada, s'ha anat consumint al toc dels tambors. Un cop s'ha reduït a cendra l'espectacle ha arrancat els aplaudiments d'unes 200 persones que s'han concentrat a la plaça del Mercat.

La presidenta de Teatre d'Emergència, Encarna Belda, entitat que s'encarrega del carnaval a Ribes ha explicat que les beates de Santa Truja –la patrona de la festa a la població- sempre demanen a la santa que faci alguna cosa per alliberar-los dels personatges a qui sotmeten al judici de les flames. "Fins ara sempre ens ha funcionat", ha dit Belda. "Totes les figures que s'han cremat han dimitit o han marxat de la política i esperem que aquest any passi el mateix", ha afegit. L'any passat va ser el torn de l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

Belda ha explicat que l'escultura denuncia la relació del monarca amb els tribunals i que per sobre de la justícia ell imposa la seva voluntat. "Necessitem cremar-lo per veure si ens en deslliurem", ha ressaltat.

Tot i que la crema del ninot del rei ha coincidit amb en el temps amb el ninot que els artistes Santiago Sierra i Eugenio Merino exposen a la fira ARCO, Encarna Belda ha assegurat que no s'han inspirat en el treball que es pot veure a Madrid. Ells, ha assenyalat, ja tenien decidida la temàtica des de feia molt de temps.

La iniciativa ha generat expectació entre els veïns i visitants del municipi. La Marga, per exemple, ha explicat a l'ACN que troba molt bé que es critiqui l'actuació del rei i pensa que la denúncia s'encabeix dins el dret a la llibertat d'expressió. Amb tot, quan ha vist l'escultura per primera vegada ha pensat que els que l'han fet tenien "un parell de collons per posar-la aquí al mig de la plaça". "Sembla que la monarquia sigui intocable i que no es pugui ni opinar", ha destacat.

Un altre dels espectadors de la festa que ha tancat aquests dies de carnaval, en Pep, ha explicat que li sembla molt bé que facin crítiques així. "Hem de fer el que ens doni la gana, encara que sigui el rei", ha dit. En Damià va una mica més enllà i tem per les conseqüències que pugui tenir l'acció. "Esperem que no hi hagi represàlies des de Madrid", ha afegit.