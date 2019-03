La Costa Brava va viure, ahir, una de les festes més celebrades i esperades de l'any: el Carnaval. Com ja és habitual, les rues més espectaculars i populars es van poder gaudir a Platja d'Aro i a Palamós, on van desfilar colles i comparses d'arreu de la província de Girona.

A Castell-Platja d'Aro, la festa va començar al matí amb una primera desfilada d'exhibició en la qual van participar una desena de colles de localitats com Calonge o Llagostera. No va ser, però, fins a la tarda, quan es va iniciar la festa més multitudinària: la Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses. Enguany hi van competir 66 colles -uns 4.500 participants- que van mostrar originals disfresses i coreografies per a tots els gustos. Aprofitant les temperatures primaverals que es van viure durant tot el dia d'ahir, les colles van portar el ritme, la diversió i el bon ambient des de la plaça de la Sardana fins a l'avinguda s'Agaró. Algunes de les colles participants provenien de Sant Feliu de Guíxols, Caldes de Malavella, Olot, Santa Cristina d'Aro, Sant Joan les Fonts, Tossa de Mar o Pals, entre moltes altres poblacions. La festa es va allargar fins a la mitjanit quan, en el Palau d'Esports i Congressos, es van donar a conèixer les colles guanyadores i es va poder seguir la jornada festiva amb l'actuació del grup Wasa.

La programació seguirà avui amb diferents activitats enfocades, sobretot, a la mainada. Durant tot el matí, els més petits podran gaudir amb els jocs gegants de Jugantots. A les dotze del migdia, es farà la Rua de Colles Locals a Castell d'Aro i, a la tarda, es farà l'espectacle El Petit Lilo amb Actua Produccions. El Carnaval es clourà dimecres, amb l'enterrament de la sardina.

La rua palamosina

A Palamós, el dia va començar a les onze del matí amb la tradicional cercavila de la Grandiosa Rua de Carnaval, amb una batucada acompanyada de la colla Els Pirats. La Gran Rua de Carnaval, però, no va començar fins a dos quarts de quatre de la tarda, quan desenes de comparses i carrosses van iniciar el recorregut més festiu de l'any per les diverses avingudes de la localitat. L'animació carnavelesca va arribar fins a l'estenedor de xarxes del port, on va arrencar la Festa de Carnaval. En aquest esdeveniment, els participants i visitants van poder gaudir de foodtrucks i música en directe fins a les nou del vespre, quan van començar els concerts de Kharlos Selektah i The Covers Band, que van amenitzar la festa fins a la matinada.

La gran festa de carnaval seguirà avui a dos quarts de dotze del migdia amb una cercavila a l'avinguda de Catalunya. A les sis de la tarda, la Reina i Carnestoltes visitaran la Llar Municipal de la Gent Gran i, finalment, a les vuit del vespre està prevista una Exhibició de Comparses a la Nau. Els actes de Carnaval acabaran dimecres amb la sentència i mort del Carnestoltes al carrer Cervantes.