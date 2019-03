El Consell Nacional del PSC va proclamar ahir dissabte els seus caps de llista a les eleccions generals del 28 d'abril a les quatre circumscripcions catalanes. A Girona, la candidatura la tornarà a encapçalar Marc Lamuà, després de rebre 152 vots a favor i dos en blanc dels consellers nacionals.

Lamuà, primer secretari del PSC gironí, ja va ser escollit diputat per Girona al Congrés a les passades eleccions generals del 2015 i va repetir als comicis del 2016. Aquesta seria la seva tercera legislatura.

Durant l'acte, també es va proclamar Meritxell Batet, que repetirà com a cap de llista per Barcelona, després de rebre un 99,4% de suports, amb 155 vots a favor i un en blanc.

Respecte a la resta de demarcacions, Joan Ruiz encapçalarà la llista per Tarragona i Montse Mínguez per Lleida. Els socialistes s'han conjurat per vèncer les eleccions i s'han erigit com l'única alternativa a un govern de dretes a Espanya.

El primer secretari del PSC a Catalunya, Miquel Iceta, va advertir que aquests comicis són «una cruïlla» on es planteja la continuïtat d'un govern «progressista i dialogant» o l'accés al govern de «tres dretes que pensen en fer-nos retrocedir dècades».

Al seu torn, la ministra Meritxell Batet va cridar a deixar enrere la política de «blocs» i de «confrontació» i a fer política «en majúscules» per a tots els catalans, i a fugir del «blanc i negre» que representa la dreta per avançar cap a la «modernitat».

Batet va dir que el 28-A és una cruïlla on es decidirà si es vol anar endavant, seguint la trajectòria del govern socialista cap a «la modernitat», o enrere, cap a un model que veu representat en la dreta. Segons la ministra, els partits de dretes ho són «més que mai». «Estan al córner, tots a l'extrema dreta», ha reblat.



Coromina i Xuclà, a la Garrotxa

El PDeCAT va iniciar divendres el procés de propostes comarcals per configurar les candidatures a les eleccions generals del pròxim 28 d'abril. Les primeres votacions van ser a la comarca de la Garrotxa. La proposta que trasllada a la direcció intercomarcal inclou David Coromina, president del PDeCAT a la comarca, i Jordi Xuclà, diputat per CiU des del 2004. En una votació molt ajustada, Coromina va obtenir un vot més que Xuclà. Jordi Xuclà, que entre 2000 i 2004 ja va ser senador, és l'actual portaveu adjunt del grup parlamentari de CiU. A les anteriors eleccions al Congrés, el PDeCAT va treure dos diputats a la demarcació de Girona, el mateix Xuclà i Sergi Miquel.